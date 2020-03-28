Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’un Nöralterapi Kitabı Çıktı!

Başka bir tedavi mümkün sloganıyla çıkan Nöralterapi, hastalık ve sağlık kavramı üzerine her zamankinden çok daha fazla düşündüğümüz bu günlerde bütünsel olarak sağlıklı olmanın anlamını da daha iyi kavramak isteyen herkesin okumak isteyeceği bir kitap .

Bütün olarak sağlıklı olmak ne demektir? İnsan bedeninin parçaları “tamir edildiğinde” bedenin bütününün sağlıklı olması sağlanmış olur mu? Fiziksel ve kimyasal olarak iyileşmenin gerçekleşmesi sağlıklı sayılmak için yeterli midir? Bunlar gibi pek çok soruya yanıt verilen ve nöralterapinin doğru uygulamalarını anlatan ilk ve tek kitap olma özelliğini taşıyan Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul’un yazdığı Nöralterapi okurlarına sağlığa giden yolda eşlik ediyor.

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul Kimdir?

1963 yılında Pazarcık ilçesinde doğan Hüseyin Nazlıkul, eğitimine büyükannesinin kendisine okuduğu dünya klasikleri ile başladı ve öğrenimine Almanya’da devam etti.

Lise yıllarında Erich Fromm ile tanışarak, Erich Fromm bursu ile okumaya hak kazandı.

Yükseköğrenimini Darmstadt TH – Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi’nde, Frankfurt am Main Wolfgang Johann Goethe Üniversitesi Tıp Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tamamladı.

1992-1994 yılları arasında Kinikum und Fachbereich Medizin Johann Wolfgang Goethe Universitat Frankfurt am Main (Frankfurt W.J.G. Üniversitesi Tıp Fakültesi) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda asistan olarak çalıştı.

1993 yılından itibaren “Doğal Yöntemlerle Tedavi = Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Tıbbı”na yöneldi. Aynı yıllarda Frankfurt Tıp Fakültesi bünyesinde “Bilimsel Akupunktur” eğitimi alarak Akupunktur B diploması sahibi oldu.

2002 yılında Frankfurt am Main Hessen Tabipler Birliği’nin sınavıyla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı, 2004’te ise Giessen Üniversitesi Tamamlayıcı Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda doçent oldu. Şubat 2010’da Berlin Üniversitesi Charite Tıp Fakültesi’nde Tamamlayıcı Tıp ve Epidemiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde “Tamamlayıcı Tıp ve Regülasyon Tıbbında Bozucu Alanların Nöralterapi ile Çözümü” konusunda, tıp alanında ikinci doktora (PhD) tezini verdi. 2010 yılında da Hamburg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör olmaya hak kazandı.

1999 yılında Uluslararası Nörelterapi Eğitmeni, 2000 yılında Akupunktur ve MAPS alanlarında Uluslararası Eğitmen Eğitmeni, 2001’de Deutsche Akademie für Ernährungsmedizin e.V. Alman Beslenme Akademisi’nden (DAEM) mezun oldu. 2006’da DAEM Beslenmeden Sorumlu Hekim Eğitmeni oldu.

1998’de Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft e.V. (DPG) Alman Fitotıp Derneği Fitoterapi Diploması, 2001’de DGOM Deutsche Gesellschaft für Ortomoleküler Medizin = Alman Ortomoleküler Tıp Derneği Diploması, 2005’te Zertifikat Der Deutsche Akademie Für Ganzheitliche Schmerztherapie = Alman Bütüncül Ağrı Akademisi Diploması, 2010’da Homotoksikoloji Homepati’de Eğitmenlik diploması aldı. 2000’de FIMM Manuel Tıp Eğitmeni, 2002’de Ortomoleküler Tıp Eğitmeni, 2006’da Ortomoleküler Tıp Eğitmen Eğitmeni, 2010’da DPG Eğitmeni, 2014’te ESSOM ve FIMM Manuel Tıp Eğitmen Eğitmeni olmaya hak kazandı.

Eğitmenlik Yaptığı Kurumlar: IGNH, ZAEN, FIMM; ESSOM, IFMANT, ATM, ÖNR, SANTH, BNR, BAR, BTR, DGfAN, DGOM, DAGS, DPG, DAEM, DAS, ICAK, İCAÖ, AMS, WEGAMED, THERMOGRAFIE

Vira Haber