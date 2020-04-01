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  3. İl İl Koronavirüs Vaka Sayısı Açıklandı! İlk Sırada İstanbul Geliyor
İl İl Koronavirüs Vaka Sayısı Açıklandı! İlk Sırada İstanbul Geliyor

İl İl Koronavirüs Vaka Sayısı Açıklandı! İlk Sırada İstanbul Geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında illere göre vaka sayılarını ve vefat edenlerin sayıları açıklandı. İşte il il sonuçlar

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamasında il il vaka sayılarını ve vefat eden kişi sayıları açıklandı.

İŞTE İL İL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI

En çok vaka görülen iller:

İstanbul: 8.852

İzmir: 853

Ankara: 712

Konya: 584

Kocaeli: 410

Isparta: 268

Sakarya: 207

Adana: 197

Bursa: 135

Samsun: 112

En çok vefat görülen 10 il:

İstanbul: 117

İzmir: 18

Kocaeli: 8

Ankara: 7

Konya: 7

Zonguldak: 5

Trabzon: 5

Balıkesir: 5

Adana: 3

Sakarya: 3

601 SAĞLIK ÇALIŞANININ TESTİ POZİTİF

Ayrıca Fahrettin Koca 601 sağlık çalışanının testlerinin de pozitif olduğunu söyledi.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de görülen Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 148 artarak, toplamda 15 bin 679'a, vefat sayısı 63 artarak toplamda 277'ye yükseldi.

Vira Haber

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