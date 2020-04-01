İl İl Koronavirüs Vaka Sayısı Açıklandı! İlk Sırada İstanbul Geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika açıklamasında illere göre vaka sayılarını ve vefat edenlerin sayıları açıklandı. İşte il il sonuçlar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamasında il il vaka sayılarını ve vefat eden kişi sayıları açıklandı.
İŞTE İL İL KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
En çok vaka görülen iller:
İstanbul: 8.852
İzmir: 853
Ankara: 712
Konya: 584
Kocaeli: 410
Isparta: 268
Sakarya: 207
Adana: 197
Bursa: 135
Samsun: 112
En çok vefat görülen 10 il:
İstanbul: 117
İzmir: 18
Kocaeli: 8
Ankara: 7
Konya: 7
Zonguldak: 5
Trabzon: 5
Balıkesir: 5
Adana: 3
Sakarya: 3
601 SAĞLIK ÇALIŞANININ TESTİ POZİTİF
Ayrıca Fahrettin Koca 601 sağlık çalışanının testlerinin de pozitif olduğunu söyledi.
KORONAVİRÜS TÜRKİYE SON DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Türkiye'de görülen Koronavirüs vaka sayısı 2 bin 148 artarak, toplamda 15 bin 679'a, vefat sayısı 63 artarak toplamda 277'ye yükseldi.
Vira Haber
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