İl İl Koronavirüs Vaka Sayısı Açıklandı! İlk Sırada İstanbul Geliyor

Poşetler ve Kıyafetler Koronavirüs Taşır mı?

Koronavirüs ile ilgili merak edilen pek çok konu var. Bunlardan en sık sorulan ise kıyafetlere ve poşetlere virüs bulaşıp bulaşmadığı. İşte cevapları…