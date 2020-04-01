Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Üzerimizdeki kıyafetler, ayakkabılar, eve getirdiğimiz market poşetleri, sipariş edilen yemeklerde risk var mı?" sorusuna, "Virüsün bu yollarla bulaştığı gösterilmemiş. Yani elbisesinden ya da ayakkabısından bulaşmış bir vaka yok" diyerek cevap verdi.

“VİRÜS CANLI BİR YARATIK DEĞİL”

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Virüs canlı bir yaratık değil. Ne yürür, ne de uçar" diyen Prof. Dr. Ceyhan, “Virüsün bulaşması için ayakkabının altının ellenip ağza götürülmesi lazım. Bunu da çocuklar yapabilir. Onun için eve geldiğinizde ayakkabınızı çıkartıp çocukların ulaşamayacağı bir yerlere koyun. Ve ayakkabınız orada 6 saat kaldıktan sonra virüs diye bir şey kalmaz” şeklinde konuştu.

PİŞMEMİŞ GIDALARA DİKKAT

Pişmemiş gıdaları dışarıdan sipariş etmenin riskli olduğunu söyleyen Ceyhan, "Paketleyen ya da getiren kişi üzerine öksürmüş olabilir. Marketten getirdiğiniz ürünlerin poşetlerini ve ambalajlarını hemen çıkartıp atın" dedi.

Vira Haber