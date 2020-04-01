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ÇITIR EKMEK TARİFİ

ÇITIR EKMEK TARİFİ

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerimize kapandığımız şu günlerde daha güvenli ve hijyenik ekmekler hazırlamak, bizim elimizde...

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Çıtır Ekmek Tarifi

  • 6 su bardağı un

  • 2,5 su bardağılık su

  • 1/2 su bardağı ılık süt

  • 1 paket instant maya

  • 1 tatlı kaşığı toz şeker

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı sirke

YAPILIŞI:

  • Derin bir kabın içerisine ılık süt, ılık su, instant maya ve toz şekeri alın. Güzelce karıştırın ve birkaç dakika bekletin.

  • Ardından üzerine tuzu ekleyin. Unu eleyerek azar azar ilave edin. Bu aşamada unu kontrollü bir şekilde ilave etmeye özen gösterin.

  • Ardından güzelce yoğurun ve ele yapışmayan bir hamur elde edin. Ardından üzerini streç film yardımıyla hava almayacak şekilde kapatın ve oda sıcaklığında 1 - 1,5 saat kadar dinlendirin.

  • Dinlenen ve iki katına çıkan hamuru 5 eşit parçaya bölün.

  • Tezgahı hafifçe unlayarak bezelere somun ekmek şeklini verin.

  • Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine ekmekleri aktarın. Orta kısmına bıçak yardımıyla çizik atın.

  • Üzerini çok hafif unlayın ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırının içerisine içi su dolu ısıya dayanıklı bir kap koyun.

  • Ardından ekmeğinizi fırınlayın. Yaklaşık 30 -35  dakika kadar üzeri kızarıp kabuğu çıtırlaşana kadar pişirin.

  • Çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra afiyetle tüketin.

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