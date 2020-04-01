İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan Milli Dayanışma Kampanyasına 1 Milyon Tl Destek

İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyanın insanlık sınavı verdiği Covid-19 salgınına karşı mücadelede yoğun günlerden geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Zaman, el ele, gönül gönüle vererek, çetin şartları göğüsleme zamanıdır. Zorda kalana yardım elini uzatma, ekmeğini paylaşma bizi büyük millet yapan en önemli hasletlerimizdir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da, birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterme fırsatına vesile olacak anlamlı bir kampanyayı başlattı ve öncülük etti.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na, Deniz Ticaret Odası olarak 1 milyon lira katkı sağlayacağız.

Ayrıca, Odamız üyelerini de, Milli Dayanışma Kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz.

Birlik ve dayanışma ile zor zamanları atlatacağız. Bu günler geçtiğinde birbirimize daha sıkı kenetlenmiş olarak kaldığımız yerden yine üreten, büyüyen güçlü Türkiye için yolumuza devam edeceğiz.”

Tamer Kıran

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı