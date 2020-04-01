Salgınla Mücadelede Büyük Destek

Şirketten yapılan açıklamada, Petkim'in üretim planını iç piyasanın ihtiyacına göre sürdürdüğü belirtildi.

Petkim'in salgın döneminde kritik önem taşıyan plastik, medikal ve ambalaj sanayi için hammadde tedariği sağladığı belirtilen açıklamada, "Petkim, Türkiye’de bu zor dönemde ihtiyaç duyulan hammaddeleri tedarik etmeye aralıksız olarak devam ediyor ve virüse karşı önlem amacıyla kullanımı artan ambalaj, tek kullanımlık plastik ve medikal ürünlerin hammadde talebini 24 saat kesintisiz üretim yaparak karşılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Vira Haber