SOCAR Terminal Genel Müdürü Robert Hambleton’dan Vira Haber’e Özel Açıklamalar

“Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki olan SOCAR Terminal, Ege Bölgesi’nin en büyük entegre konteyner limanı olması nedeniyle özel bir yere sahip. Yıllık 1,5 milyon TEU konteyner elleçleme kapasitesi ile hem İzmir Aliağa hem de Türkiye’ye değer katan terminalimizde biz de yeni koronavirüs nedeniyle salgın sürecinin en başından beri proaktif önlemler alıyoruz.

Bir yandan tedarik ve lojistik zinciri halkalarının devamlılığının bu kritik dönemdeki önemini göz önünde bulundurarak limanımızda kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor, diğer yandan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın sağlığını en üst düzeyde korumak ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için çaba sarf ediyoruz.

ACİL DURUM EYLEM PLANI DEVREDE

Bu çerçevede, Sağlık Bakanlığı’nın hayata geçirdiği tüm tedbirlere ilave olarak limanımızda koronavirüse karşı uygulanacak tedbir ve aksiyonları içeren Acil Durum Eylem Planı’nı hızla devreye soktuk.

65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan personelimizi daha az kişiyle temas etmeleri için idari izinli sayarken ofislerimizde kritik personel dışında uzaktan çalışma sürecini başlattık. İşletme sınırlarımız içerisindeki rutin limancılık faaliyetleri dışındaki ek çalışmalarımızı ve sahamızda iş yapan yüklenici firma çalışan sayısını minimum seviyelere çektik.

HİJYEN KOŞULLARI EN ÜST SEVİYEDE

Bunlara ek olarak hijyen koşullarını en üst düzeye çıkarmak ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak adına da önlemler aldık. Örneğin, tüm servis, bina, araç ve ekipmanlarımızı dezenfekte ederken ortak kullanım alanlarının günlük dezenfektasyonu ise sık aralıklarla tekrarlamaktayız.

Gemi operasyonlarında gemiye çıkan planlama ekibinin maske, eldiven ve gözlük kullanmasını zorunlu hale getirdik. Evraklar artık tek kullanımlık usb bellek ile verilirken, toplantı ve görüşmeleri de mümkün olduğunca teknolojik imkânlardan faydalanarak yapmaya çalışıyoruz.

“LİMANIMIZA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR”

Bu zorlu dönemde bölgemizdeki en büyük entegre liman olarak üzerimize düşen büyük sorumluluğun farkındayız. Sağlık malzemeleri, ilaç ve gıda gibi kritik öneme sahip ürünlerin ülkemize girişinde limanlarımıza büyük görev düştüğünü biliyor ve tüm iş planlarımızı buna göre yapıyoruz.

SOCAR Terminal olarak bilinmesini isteriz ki; Türkiye’nin dış ticaretinin herhangi bir şekilde kesintiye uğramaması ve etkilenmemesi için gerekli tüm tedbirlerin hayata geçirilmesinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

Vira Haber