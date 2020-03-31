İlber Ortaylı: Avrupa Bitecek

Koronavirüs nedeniyle evinde kalan popüler simalardan olan Tarihçi İlber Ortaylı, sağlıkçılarla video konferans yoluyla görüştü ve önemli mesajlar verdi.

Bilgisayar üzerinden bağlantı kurduğu sağlıkçılara 'size ancak şükranlarımı sunabilirim' diyen,

Yeni tip koronavirüs salgınıyla birlikte dünyanın değişeceğini söyleyen Ortaylı, “Dünyayı değiştirecek. İnsanlar birbirlerine daha tutkun olacaklar. Bazı mesleklerin itibarı arttı, artacak.

Öyle de olmasını istiyoruz. Belki de sevgili doktorlarımız artık Amerika’ya İngiltere’ye kapak atmak isteyenler olursa 2-3 kere falan düşünecekler bunlar çok önemli şeyler.

AVRUPA BİRLİĞİ BİTECEK

Avrupa Birliği bitecek. Yani Almanya, Avusturya, Hollanda gibi bir dar blok kendi içinde kalabilir ama İtalya, İspanya ve biz bu gruba girmeyeceğiz çok açık. Biz başka bir şey olacağız bunu göreceksiniz” şeklinde konuştu.

Ortaylı sağlık çalışanlarına da, “Benim telefonum açık canı sıkılan beni arayabilir” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Vira Haber