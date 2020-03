Türkiye’nin Gurur Kaynağı Yalıkavak Marina İçin Oylama Zamanı

The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından “2018-2019 Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülerek Türkiye’ye büyük bir gurur yaşatan Yalıkavak Marina için oylama tüm hızıyla devam ediyor. 28 Ağustos 2020 tarihine kadar dileyenler Yalıkavak Marina için buraya (https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form) tıklayarak kolayca oy verebilir.

Hizmete girdiği ilk günden beri dünyanın en prestijli ödüllerini peş peşe toplayan Yalıkavak Marina, The British Yacht Harbour Association (TYHA) 5 Altın Çapa sertifikasına da sahip. 2019 yılında “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” ödülüne layık görülen Yalıkavak Marina, 2020’de de bu gurur verici unvanı taşımayı hedefliyor.

Bu prestijli unvanı taşımaya devam etmemiz için vereceğiniz her oy çok değerli! TYHA’nın verdiği ödül için oy kullanmak oldukça kolay.

(web adresi: https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form) Buraya tıkladıktan sonra sayfada göreceğiniz yere Yalikavak Marina yazın, mail adresinizi ve varsa teknenizin ismini de ekleyerek oy verin (yoksa bu alana herhangi bir kelime de girebilirsiniz.) Oy vermek için bir yat sahibi olmak gerekli değil, dileyen herkes oy verebilir.

“Burada Her Şey Sizin İçin” (It’s All About You) mottosu ile deniz tutkusunu yılın 12 ayı kesintisiz yaşatan Yalıkavak Marina, 620 yatı aynı anda ağırlayabiliyor; hem yat sahiplerine hem de ziyaretçilere dinamik bir yaşam stili ve eşsiz ayrıcalıklar sunuyor.

Dünyanın önde gelen 100’den farklı markasına ev sahipliği yapan Yalıkavak Marina, Türk ve dünya mutfaklarından örnekler sunan gurme restoranları, butik otelleri ve Avrupa Birliği (“AB”) normlarındaki Mavi Bayraklı plajıyla deniz tutkusunu lüks resort anlayışıyla harmanlayarak kişiye özel eşsiz bir marina deneyimi sunuyor.

Türkiye yatçılık sektörünün marka elçisi olarak Türkiye karasularını, Bodrum yarımadasını ve Yalıkavak bölgesini uluslararası prestijli organizasyonlarda en üst düzeyde tanıtarak Türkiye’yi temsil eden Yalıkavak Marina, yılda yaklaşık 120 ülkeden 2 milyon misafir ağırlıyor.

Yalıkavak Marina markası bünyesinde yer alan Yalıkavak Marina Beach Hotel, Yalıkavak Marina Boutique Hotel ve Spa & Fitness Merkezi yıl boyunca üstün hizmet kalitesiyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

