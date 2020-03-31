Koronavirüs Salgını Sürecinde Gemilerden Atık Alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilen görüş talebinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin görüş ve önerileri doğrultusunda değerlendirildiği ve bu kapsamda,

1-Koronavirüs Bilim Kurulunca duyurulan tedbirlere riayet edilmesi,

2-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlamış olduğu, 16.03.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Genelge hükümlerine riayet edilmesi,

3-Özellikle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Pratika düzenlenmeden gemi ve deniz araçları ile temas edilmemesi,

4-Gemideki sağlık incelemesi yapılarak Serbest Pratikayı alan gemilerle, kişisel koruyucu ekipmanlar ile temas edilmesi,

5-İlgili kurumların açıkladığı Covid-19 salgınından korunmaya yönelik tedbirlerin alınması,

6-Marpol Ek-5 (Çöp) kapsamındaki atıkların, türlerine göre ayrıştırılmış, tamamen kapalı poşetler içinde gerekli tedbirler alınarak verilmek istenmesi halinde atık kabul tesislerine alınması,

7-Alınan Marpol Ek-5 (Çöp) kapsamındaki atıkların dezenfeksiyon işlemine tabi tutulması, alınan söz konusu atıkların ivedilikle bertaraf tesislerine iletilmesi,

8-Atık alım personelinin hijyen şartları dahilinde hareket etmesinin sağlanması,

9-Marpol Sözleşmesi kapsamındaki diğer atıkların atık alım hizmetlerinin ise normal atık alım süreci içerisinde verilmesine devam edilmesi gerektiği hususu bildirilmekte,

10-Karantina uygulanan gemilerden atık verilmesi talebi halinde, ilgili Liman Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü talimatları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

İlgili yazıya İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/covid-19-salgini-surecinde-gemilerden-atik-alimi-hk-11688?page=1 adresinden ulaşabilirsiniz.

Vira Haber