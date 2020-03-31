Koronavirüs Salgını Sürecinde Gemilerden Atık Alımı
Gemilerde enfekte olan veya enfekte olmuş personel şüphesi olan durumlarda, ilgili personele ve yaşam alanına dair atıkların nasıl yönetilmesi gerekiyor?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na iletilen görüş talebinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin görüş ve önerileri doğrultusunda değerlendirildiği ve bu kapsamda,
1-Koronavirüs Bilim Kurulunca duyurulan tedbirlere riayet edilmesi,
2-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımlamış olduğu, 16.03.2020 tarih ve 2020/2 sayılı Genelge hükümlerine riayet edilmesi,
3-Özellikle Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından Serbest Pratika düzenlenmeden gemi ve deniz araçları ile temas edilmemesi,
4-Gemideki sağlık incelemesi yapılarak Serbest Pratikayı alan gemilerle, kişisel koruyucu ekipmanlar ile temas edilmesi,
5-İlgili kurumların açıkladığı Covid-19 salgınından korunmaya yönelik tedbirlerin alınması,
6-Marpol Ek-5 (Çöp) kapsamındaki atıkların, türlerine göre ayrıştırılmış, tamamen kapalı poşetler içinde gerekli tedbirler alınarak verilmek istenmesi halinde atık kabul tesislerine alınması,
7-Alınan Marpol Ek-5 (Çöp) kapsamındaki atıkların dezenfeksiyon işlemine tabi tutulması, alınan söz konusu atıkların ivedilikle bertaraf tesislerine iletilmesi,
8-Atık alım personelinin hijyen şartları dahilinde hareket etmesinin sağlanması,
9-Marpol Sözleşmesi kapsamındaki diğer atıkların atık alım hizmetlerinin ise normal atık alım süreci içerisinde verilmesine devam edilmesi gerektiği hususu bildirilmekte,
10-Karantina uygulanan gemilerden atık verilmesi talebi halinde, ilgili Liman Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü talimatları doğrultusunda hareket edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
İlgili yazıya İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/covid-19-salgini-surecinde-gemilerden-atik-alimi-hk-11688?page=1 adresinden ulaşabilirsiniz.
Vira Haber
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