Yerli Solunum Cihazının İlk Prototipi Tanıtıldı

Koronavirüse yakalanan hastaların en büyük semptomlarından birisinin solunum yetmezliği olması, solunum cihazına olan talebi artırdı.

Yerli medikal teknolojisi için önemli bir adım olan yerli solunum cihazının ilk prototipi ise tanıtıldı.

Biyovent tarafından geliştirilen Arçelik tarafından üretilen Aselsan ve Baykar Savunma'nın katkı sunduğu milli solunum cihazının ilk prototipi tamamlandı.

Selçuk Bayraktar solunu cihazı prototipinin videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

Yakın zamanda seri üretime de geçecek olan ilk prototipe ait görüntüler büyük beğeni topladı.

Vira Haber