O Adaya Giriş Yasak

Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, adalarda ikamet etmediği halde dışarıdan gelen vatandaşları adalara kabul etmediklerini söyledi.

Marmara Adası ve ona bağlı Avşa ve Saraylar'da koronavirüs tedbirleri sıkı şekilde uygulanmaya devam ediyor. Marmara Adası, Saraylar ve Avşa'daki limanlara yanaşan tüm yolcu gemilerindeki vatandaşlar eğer adalarda ikamet etmiyorsa adalara kabul edilmiyor. Adalarda ikamet eden vatandaşların da iskeleye indiklerinde sağlık kontrolleri yapılarak adalara girişine izin veriliyor.

EKİPLER 24 SAAT ÇALIŞIYOR

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Adalar'daki koronavirüs tedbirleri ile ilgili "Emniyet, jandarma, sağlık ekipleri 24 saat esasına göre çalışıyorlar. Avşa'da özellikle ciddi anlamda bir vefa grubu kurularak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları yerine getiriliyor.

Adamıza giriş ve çıkışlar kontrol altında. Eğer Ada'da ikamet etmiyorsa Ada'ya gelen vatandaşlarımızı Marmara, Avşa Adalarına sokmuyoruz. Adaya gelen vatandaş limana indiği gibi kolluk kuvvetleri, İl Sağlık ve İlçe Sağlık ekiplerince kontrolleri yapılıyor.

Hangi mahallede, hangi apartmanda oturduğunun kaydı alınıyor. Çoluk çocuk yaşlı hiç fark etmiyor. Gittiği yerde 14 gün boyunca evinden dışarı çıkmıyor. Sağlık Ocağı'na gelip günlük muayenesini yaptırıyor.

GELİŞİ GÜZEL GELEN YOK

Sosyal medyada anlatıldığı gibi adalara kafasına göre gelişi güzel gelen yok. Şu anda adalarımızda olumsuz bir vak'aya rastlanmadı. Adalarımıza yurtdışı bağlantılı olarak gelenleri kontrol altında tutuyoruz. Evlerinde karantina altında tutuluyor" dedi.

Vira Haber