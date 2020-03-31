Gemiler 29 Mayısa Kadar Çalışmayacak

Cenevre, İsviçre, 31 Mart 2020 - MSC Cruises, dünyanın Covid-19 virüsü ile bağlantılı olarak karşılaştığı olağanüstü koşullar nedeniyle, filo genelinde uyguladığı operasyon durdurma kararını 29 Mayıs tarihine kadar uzatmaya karar verdi.

Şirket daha önce 30 nisana kadar tüm gemi operasyonlarını geçici olarak durduğunu açıklamıştı. Dünya genelindeki hükümetler, halk sağlığını korumak ve virüsün daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla sürekli olarak halk sağlığına ilişkin güvenlik önlemlerini gözden geçirmektedir. MSC Cruises'ın almış olduğu bu karar, bu tür çabaların etkinliğini artırmayı ve daha fazla desteklemeyi amaçlamaktadır.

MSC Cruises, bu durumun konuklarına vermiş olduğu rahatsızlıktan ötürü üzüntü duyduğunu belirterek, 29 Mayıs’a kadar olan programlarındaki rezervasyonlar için bu gerekli kararın etkisini azaltmak için seyahat acenteleri ile birlikte yorulmaksızın çalışmaya devam ediyor. MSC Cruises, yaptığı açıklama ile birlikte seyahat acentelerine ve etkilenen konuklarına rezervasyonlarını gelecekteki bir seyahate taşımak için mümkün olduğunca fazla zaman ayırmayı planladığını da belirtti.

MSC Cruises, bu olağanüstü önlemden etkilenen konuklara, iptal edilen tatilleri için ödedikleri ücretin tamamını 2021 yılının sonuna dek seçecekleri herhangi bir seyahat için kullanma fırsatı sunarken, gelecekteki seyahatleri için ek olarak bir gemi içinde kullanılmak üzere cömert bir kredi avantajı sunuyor.

Daha fazla detay için konuklar, seyahat danışmanlarına başvurabilir veya https://www.msccruises.com.tr/ adresini inceleyebilirler.

Vira Haber