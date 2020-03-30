Fransız Deniz Kuvvetleri Türkiye - Libya Arasındaki Yeni Sınırları Paylaştı

Türkiye ve Libya arasında imzalanan yeni deniz sınırı anlaşması dünyaca meşhur Fransız atlası ‘Atlas Geopolitique des Espaces Maritimes'te’ yer aldı.

Fransız Deniz Kuvvetleri de Türkiye ile Libya arasında imzalanan yeni deniz sınırını da içinden barından Fransız atlası ‘Atlas Geopolitique des Espaces Maritimes'i, sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklarını koruma altına almak için imzaladığı bu anlaşma gereğince, Libya ile Türkiye arasında bulunan alan, Türkiye – Libya sınırı olarak kabul edildi.

Türkiye ve Libya arasında yapılan yeni deniz sınırı anlaşması dünyaca ünlü Fransız atlası ‘Atlas Geopolitique des Espaces Maritimes'te yer aldı. Fransız Deniz Kuvvetleri de haritayı sosyal medyada paylaştı.

Ayrıca Türkiye ile Libya arasındaki bu sınır anlaşması, referans haritalar ve makalelerde gösterilmeye başlandı.

Vira Haber