Vali Yerlikaya’dan, Son Dakika Deniz Taşımacılığı Açıklaması

Türkiye koronavirüs kapsamında önlemlerini hızla alınmaya devam ediyor. Bir son dakika gelişmesi olarak İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün saat 17.00'den itibaren durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İstanbul’da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır."

Vira Haber