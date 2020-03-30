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Sahilde Yürüyene Para Cezası

Sahilde Yürüyene Para Cezası

İstanbul Emniyeti, Valiliğin yasak kararına rağmen sahilde spor yapanlara 1000'er TL para cezası uyguladı.

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Yasağa rağmen Beşiktaş- Sarıyer sahil yolu üzerinde yürüyüşe çıkan kişilere para cezası uygulandı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüs  salgınının yayılmasını engellemek amacıyla ülke çapında birçok tedbir alındı. İstanbul Valiliği de bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak toplandığı sahillerde balık tutmanın ve spor yapmanın geçici süreliğine yasaklandığını açıkladı.

Açıklama sonrasında hala yürüyüş ve spor yapmaya devam eden kişilere Valilik kararınca polis ekipleri tarafından 1000 TL ceza kesildi.

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Vira Haber

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