İçişleri Bakanlığı’ndan Son Dakika Açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.15 itibarıyla Türkiye genelinde 39 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı ifade edildi.

Yapılan karantina uygulamasının tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının daha da artarak halkın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alındığı belirtildi.

KARANTİNA UYGULANAN YERLER

-Bayburt'ta Aşağıçimağıl ve Ortaçimağıl köyü

-Çanakkale Çan'da Maltepe köyü

-Gümüşhane Şiran'da Yukarı Kulaca köyü

-Kütahya Simav'da Yeşildere köyü

-Malatya'da Darende ilçesi Ilıca Mahallesi ve Arapgir ilçesi Eğnir Mahallesi

-Rize'nin Kendirli beldesi ve Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri

-Sivas'ta Akıncılar ilçesi Şenbağlar, Koyulhisar ilçesi Boyalı ve Dilekli, Suşehri ilçesi Boyalıca ve Gökçekaş köyleri

-Yozgat Derbent köyü, Çekerek'te Yukarıkarahacılı köyü

-Van Başkale'de Ilıcak Mahallesi ve Belliyurt mezrası, Çaldıran'da Han Mahallesi

-Çankırı Çerkeş'te Aliözü köyü, Şabanözü'nde Kamış köyü

-Giresun Çamoluk'ta Karadikmen köyü

-Tunceli Mazgirt'te Geçitveren köyü

Vira Haber