MSC’den Yeni Program

MSC Mediterranean Shipping Company’nin yeni “transit taşımanın askıya alınması” (SOT) programı, Uzakdoğu’dan yeniden artmakta olan acil taleplerin karşılanmasına yardımcı olacak ve hizmet sürekliliğini sağlayacak esnek bir yük taşımacılığı hizmetidir. Program, Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Amerika kıtalarında bulunan altı farklı aktarma merkezinde yer alan konteyner alanı depolama tesisini kapsamaktadır. Yüklerin mümkün olan en kısa sürede varış yerlerine yakın noktalara taşınmasını düzenlemek ve müşteriler için daha hızlı bir yük akışı sağlamak amacıyla uygulanacaktır.

•Çin, ekonomide toparlanma sinyalleri gösterirken fabrikalarda üretim tekrar başlamaktadır.

•Yeni SOT programı, tahliye limanlarındaki yüksek depolama masraflarından kaçınılmasına yardımcı olacaktır.

COVID-19 salgınının etkilerini sürekli dengeleme gayreti içerisinde olan, konteyner taşıması ve lojistiği alanında dünya lideri konumundaki MSC Mediterranean Shipping Company, salgının etkilerinin azalması durumunda yük hizmetlerine olan talepteki iyileşmeye hazırlıklı olmak amacıyla Transit Taşımanın Askıya Alınması (SOT) adı altında bir konteyner taşıması programı geliştirmiştir.

Program, MSC’nin gıdaların, taze ürünlerin, medikal ekipmanların ve diğer temel malların dolaşımı gibi hayati öneme sahip konteyner taşımacılığı hizmetlerinin devamını ve iş sürekliliğinin sağlanmasını temin etmek amacıyla sürdürdüğü çalışmalarının bir neticesidir. Yeni SOT girişimi, özellikle geniş bir yelpazeye dağılmış mallar için talebin tekrar yoğunlaşmaya başladığı Uzakdoğu’ya odaklanmaktadır.

TOPARLANMA İŞARETLERİ

Her ne kadar Asya’da toparlanma sinyalleri görülse ve fabrikalar tekrar üretime başlasalar da, önemli limanlar, konteynerlerin tahliye işlemine daha uzun bir süre hazır olamayacaktır. MSC’nin yeni SOT programı, tüm dünyadaki önde gelen stratejik noktalarda depolama alanları sunmak şartıyla hammaddelere ve bitmiş ürünlere Asya’dan tekrar gelmeye başlayan talebin karşılanmasını amaçlamaktadır. Bu stratejik noktalar arasında Almanya’daki Bremerhaven, Güney Kore’deki Busan, Suudi Arabistan’daki King Abdullah Limanı, Togo’daki Lome, Panama’daki Rodman PSA Panama International Terminal ve Türkiye’deki Tekirdağ Asyaport yer almaktadır.

Program, reefer yükler, tehlikeli mallar ve proje yükleri (örneğin normalde konteynerlere sığmayan ağır iş ekipmanlarının büyük, ölçüler dışındaki parçaları) hariç olmak üzere her türlü yük ile ve Asya’dan konteyner gönderen müşterilere yönelik bir programdır.

MALİYETTEN TASARRUF

MSC SOT programı, varış limanlarındaki antrepolarda depolama işleminin getirdiği yüksek maliyetler, demuraj ödemeleri ve diğer masraflarla karşı karşıya kalan müşteriler için maliyetten tasarruf potansiyeli de taşımaktadır. Program sayesinde, üretimin yapıldığı fabrika ve antrepolarda yer açılacağı gibi tesislerde stok sıkıntısı da bertaraf edilecektir; program sayesinde yükler varış noktalarındaki pazarlara daha yakın olacak ve tahliye limanlarındaki yoğunluk veya kapanma risklerine karşı bir tedbir niteliğini taşıyacaktır.

Varış limanlarında faaliyetlerin başlaması üzerine hazırlık süresi kısalacaktır ve program, böyle bir sistem olmaması halinde tam kapasite seviyelerine ulaşacak, bundan yararlanan yük sahipleri (BCO’lar) ve gemi sahibi olmayan aracı firmalar (NVOCC’ler ) için ek depolama yeri anlamına da gelmektedir.

Vira Haber