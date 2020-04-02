IMO’dan Koronavirüs Açıklaması

IMO, hükümetlere, nakliye ve tedarik zincirlerini açık tutmaya ve COVID-19 pandemisine yanıt olarak denizcilere özel seyahat muafiyetleri verilmesine yönelik çağrılarını yeniledi.

30 Mart 2020’de yayınlanan bir genelgede, Organizasyon, deniz taşımacılığı sektörünü temsil eden küresel endüstri derneklerinin geniş bir kesimi tarafından önerilen hükümetler ve ilgili ulusal makamlar için bir dizi öneri sunmuştur.

Genelge, özellikle hükümetlere, önemli bir hizmet sunan profesyonel denizcilerin ve denizcilik personelinin, uyruklarına bakılmaksızın “kilit çalışan” olarak tanımlanması konusunda çağrı yapıyor.

Mürettebat değişikliği konusuna değinerek, genelge şöyle söylüyor, ulusal seyahat veya hareket kısıtlamaları konusunda profesyonel denizciler ve denizcilik personeline gerekli ve uygun muafiyet verilmelidir, gemilere binip gemileri terk etmelerine imkan tanınmalı ve hükümetler profesyonel denizciler ve denizcilik personeline limandaki gemileri karaya çıkartma ve kendi topraklarına geçişe (diğer bir deyişle havaalanına geçişe) mürettebat değişimine ve denizcilerin kendi ülkelerine geri dönmesine izin vermeliler.

Genelge, deniz ticaretinin gereksiz yere kesintiye uğramamasının çok önemli olduğunu söyleyen IMO Genel Sekreteri Kitack Lim’in daha önce yaptığı çağrıları yineliyor. Lim, kendi ifadesini yineleme fırsatını yakaladı: “Denizciler bu küresel felaketin ön cephesinde” ve “şu durumda ihtiyaç duyulan şey, bu olağan dışı zamanlarda, mürettebat değiştirme, ikmal, onarım, sörvey ve belgelendirme ve denizcilerin lisanslanması gibi konulara pratik ve pragmatik bir yaklaşımdır.”

Genelge, küresel kriz döneminde tedarik zincirlerini açık tutmanın yanı sıra deniz ticareti ve taşımacılığı ile ilgili hizmetlerin hareket halinde kalmasının her zamankinden daha önemli olduğunu doğrulamaktadır.

Genelge dünyanın dört bir yanındaki hükümetleri, denizcilerin ve deniz personelinin hareketi de dahil olmak üzere gemi ve liman operasyonlarına engel getirmeden, halk sağlığını korumak ve COVID-19'a yönelik politikalarını ve önlemlerini geliştirmeye çağırıyor. Hükümetler ve ulusal otoriteler, ziyaret eden tüm ticari gemilerin liman ve terminallerdeki rıhtımlara erişmeye devam etmelerini sağlamak için şiddetle teşvik edilmektedir.

Genel Sekreter genelgede 26 Mart 2020'de gerçekleşen G20 Liderler COVID-19 Zirvesi'nin sonucuna değindi. G20 liderleri uluslararası ticareti kolaylaştırmanın yanında uluslararası trafik ve ticarete gereksiz müdahaleleri önleyecek şekilde yanıtları koordine etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi taahhüt ettiler.

Liderler, "hayati tıbbi malzeme, kritik tarım ürünleri ve diğer mal ve hizmetlerin sınır ötesi akışını sağlamak için çalışmak ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıkları gidermek, tüm insanların sağlığını ve refahını desteklemek için” çalışma sözü verdi.

Vira Haber