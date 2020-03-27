Ayvalık Belediye Başkanı'ndan Koronavirüs Açıklaması

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin." dedi.

'GELMEYİN'

Belediyenin sınırlı bir kapasiteye sahip olduğunu söyleyen Ergin şunları söyledi:

"Eğer bu olağanüstü durumu bir tatil olarak algılarsanız, ikamet ettiğiniz İstanbul, Ankara veya bir başka şehirden Ayvalık'a, 'Benim burada evim var' diyerek geldiğinizde şunu da iyi düşünün; Ayvalık Belediyesinin bütçesi belli. Mart ve nisan aylarında belediyenin personel sayısı belli. Ayvalık’ın sağlık hizmetleri ve devlet hastanesinin kapasitesi ile personel sayısı belli. Bu yüzden lütfen bulunduğunuz kentlerde kalın.

Yaşadığımız bu kritik süreci bir tatil olarak algılayıp, başta Ayvalık olmak üzere tatil kasabalarına gelmeyin. Bizler, şu kritik süreci atlattıktan sonra iyi ve sağlıklı günlerde yine Ayvalık'ta buluşacağız. Bu zor günleri evlerimizde kalarak atlatmamız gerekiyor."

Vira Haber