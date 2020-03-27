Hantavirüsle İlgili Uzman Açıklaması!

Dünya Koronavirüsle çalkalanırken geçtiğimiz günlerde Çin'de ortaya çıkan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan hantavirüs, paniğe neden olmuştu.

Sosyal medyada yeni koronavirüs mü paniğine yol açan hantavirüsle ilgili Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Öktem'den önemli bi açıklama geldi.

İNSANDAN İNSANA BULAŞMAZ

Öktem, şu bilgileri verdi:

"Hantavirüs haberi, koronavirüs pandemisi nedeniyle zaten üst düzeydeki virüs salgını duyarlılığını tetiklemiştir. Çin'de ölüme neden olan hantavirüs eski dünya tipidir ve insandan insana bulaşması söz konusu değildir. Dolayısıyla Kovid-19 ya da SARS CoV-2 gibi uluslararası bir salgın ve pandemi yapması beklenmemektedir. Bu konuda ayrıca bir endişeye gerek yoktur."

Vira Haber