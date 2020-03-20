Türkiye'nin Önemli 10 Limanında Koronavirüs Nedeniyle Alınan Tedbirler

Dünya’yı etkisi altına alarak hızla yayılmaya devam eden koronavirüs her sektörü olduğu gibi denizcilik sektörünü de etkiliyor. Türkiye’de ilk vaka görülmesinin ardından birçok limanda sıkı tedbirler alınmaya başlandı. Giriş-çıkışlar, yabancı bayraklı gemi mürettebatı, kruvaziyer turizmi hepsinde önemli adımlar atıldı.

Peki hangi limanlar ne önlem aldı?

1-LİMAK PORT

Limak Port’a yanaşan bir Ro-Ro gemisindeki Türk vatandaşı tır şoföründe, tahliye başlamadan önce İskenderun Sahil Sağlık Denetleme birimlerince yapılan kontrollerde yüksek ateş tespit edildi. Ardından hemen hastaneye kaldırılarak tır şoförüne koronavirüs testi yapıldı. Yapılan test sonucuna göre tır şoförü koronavirüs değildi.

Olayın ardından Limak Port’tan gelen açıklama neticesinde aylar önce dezenfekte çalışmalarına başlandığı, liman personeli tarafından, gemiler ile temas mümkün olduğu kadar düşürüdüğü ve uluslararası standartlarda koruyucu tedbirler alındığı bilgisi paylaşıldı.

2-AMBARLI LİMANI

Ambarlı Limanı’nda koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait tam donanımlı ambulans tekne bekletiliyor. 112 ile koordineli bir şekilde çalışılıyor.

Bulaşıcı hastalıklarda kullanılan negatif basınçlı sedyeler hazır bulunduruluyor.

3-BARTIN LİMANI

Bartın Valiliği gereğince koronavirüs riski yüksek olan ülkelerden yolcuların girişine izin verilmediği açıklandı. Bu ülkeler arasında İran, İtalya, Fransa, İspanya, Belçika, Almanya, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Irak, Azerbaycan, Güney Kore ve İsveç bulunuyor.

Ayrıca limana gelen yabancı gemi ve mürettebatın ilk olarak Zonguldak Sahil Sağlık Merkezi tarafından limanda görevlendirilen uzman sağlık personelleri tarafından gerekli kontrolleri yapılıyor ve kendi görevleri ile ilgili çalışma yapan deniz polisi, gümrük muhafaza memurları ve belediye personeli bu kontrollerden sonra gemilere alınıyor.

4-HOPAPORT

HOPAPORT Liman sahasında bulunan tüm departmanlarda koronavirüsüne karşı ilaçlama yapıldı.. Özel elbise giymiş dezenfekte yapan görevliler tarafından Çimento Terminali-Tahıl Terminali-Kademe-HAVAŞ-Kaçkar Gümrük Bölge Müdürlüğü-İdare binası ve Tank Terminalinde devam eden dezenfekte işlemleri ana giriş ve çıkış kapılarının da dezenfekte edilmesi ardından sona erdi.

5-GÜLLÜK LİMANI

Güllük Limanı’na gelen gemiler, 14 gün bekletiliyor. Gelen gemilerdeki personel için öncelikle ateş kontrolü yapılıyor. Gemilere dışarıdan kimse girmiyor. Güllük Liman yönetimi Kaymakamlıkla koordineli olarak gerekli önlemleri alıyor.

6-SAFİPORT DERİNCE

Limana giriş yapacak tüm şahısların yüksek ateş ölçüm kontrolü yapılıp; olası şüphe (38,5 derece ateşli vaka) durumunda liman girişleri kısıtlanarak, liman sağlık birimi (revir) tarafından ikincil muayenesi yapılıyor.

Limandaki tüm kapalı alan ve ofisleri periyodik olarak ilaçlanıyor. Limanda kullanılan maske, eldiven ve tulumlar her çöp kutusuna atılmıyor. Bunun için limanın belirli bölgelerine tıbbi atık konteynerleri konuluyor.

Tüm personel konuyla ilgili eğitim verilip bilinçlendirildi. Katlarla irtibat tedbir amaçlı sınırlandırıldı.

7-DP WORLD

16.03.2020 gününden itibaren tedbir amaçlı olarak, şirket ve taşeron firma çalışanları ile kurulaşa gelen ziyaretçilerin ateş ölçüm taramasından geçtikten sonra kurum sınırlarına alınıyor.

Ofis toplantıları, normalleşme sürecine girene kadar vido konferans uygulaması üzerinden yapılması kararı alındı.

8-KUŞADASI LİMANI

Limana gelen yolcular termal kameralar ile kontrolden geçiriliyor. Ayrıca yolcu terminalinde karantina odaları bulunuyor. Özel dezenfeksiyon yöntemleri kullanılıyor.

9-KARASU LİMANI

Koronavirüs vakalarının görüldüğü Rusya, Ukrayna, Bulgaristan ve Gürcistan gibi ülkelerden mal getirilen limanda, gemilerden inişler durduruldu. Kurul karar yazısında şoför, mürettebat ve gemi personelinin karaya inip alışveriş yapması veya buradaki personelle temas etmesi yasaklandı.

10-ÇEŞME ULUSOY LİMANI

Ulusoy Çeşme Limanı’nda çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi. Açıklamayı Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran yaptı. Çoğu limanda çalışan olmak üzere, hastanın temas ettiği 45 kişinin ise aileleri ile birlikte evlerinde gözlem altına alındığı bildirildi.

Vira Haber