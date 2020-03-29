Semih Falay’ın Vefatı Sektörü Yasa Boğdu

Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1990 Güverte mezunu, ODEMED kurucu üyesi aynı zamanda ODEMED’de 1.v e 4. dönem yönetim kurulu üyeliği de yapan, Armona Denizcilik Genel Müdürü Kaptan Semih Falay’ın vefatı ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Türk denizcilik eğitimine ve Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne önemli katkılar sunmuş olan Semih Falay’ın cenazesi yarın (30.03.2020 Pazartesi) saat 14:00’de Yeni Kozlu Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından Habibler Yayla Mezarlığı’na defnedilecek.

Virahaber ailesi olarak merhum Semih Falay'a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, ODEMED başta olmak üzere bütün arkadaşlarına ve denizcilik sektörüne başsağlığı diliyoruz.

Vira Haber