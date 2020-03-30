Yat Sahiplerinin Dikkatine!
Dünya'da yayılımını hızla sürdüren koronavirüse karşı denizcilik sektöründe önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda yat sahiplerini ilgilendiren önemli tedbirler alındı. İşte o tedbirler…
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Yurtdışından gelen yatların sağlık işlemlerinin Seyir İzin Belgesi Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılması uygulamasının askıya alındı,
Bu yatların sağlık işlemleri Sağlık Denetleme merkezlerince yürütülecek,
Yurtdışından İstanbul’a gelen yatların ilk sağlık işlemlerini 24 saat hizmet verebilen bir sağlık biriminin olduğu Zeyport Limanından yapılacak,
Yatların girişiyle ilgili işlemler burada tamamlanacak,
Uzun süreli kalacakları ve gerekli diğer sağlık önlemlerinin alınabileceği yerlere gidecekleri bildirilecek.
Konu ile ilgili resmi yazıya https://www.denizticaretodasi.org.tr/tr/sirkuler/yatlarda-covid-19-onlemleri-11687?page=1 adresinden ulaşabilirsiniz.
Vira Haber
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Etiketler : Koronavirüs, Yat, Denizcilik, Deniz Ticaret Odası, Coronavirüs, Tedbir, Sağlık Bakanlığı
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