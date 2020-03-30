İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere koronavirüs salgını ile mücadele dahilinde park, mesire ve piknik alanlarına yönelik genelge göndermesiyle sahil, park, mesire alanlarına kısıtlama getirildi. Ülke genelinde sokağa çıkmama konusunda uyarılar yapıldı. Halk buna uyum sağladı ve birçok sahil boş kaldı. O sahillerden görüntüler…

1-Bebek Sahili

Geçen hafta sonu ‘Evde kal’ uyarılarına rağmen vatandaşların akın ettiği ve kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu Bebek sahili bu pazar günü boş kaldı.

2-Üsküdar Sahili

Üsküdar Sahilleri de uyarılar kapsamında boş kaldı. Dışarıda olan vatandaşlara da polis yer yer uyarılarda bulundu.

3-Tarabya Sahili

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbullulara "48 saat hiç çıkma" çağrısında bulundu.

4-Konyaaltı Sahili

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, uyarılar sonrasında boş kaldı. Kışın en soğuk günlerinde bile kalabalık olan sahil bandında tek kişinin dahi olmadığı görüldü.

5-İzmir Sahili

İzmir’de koronavirüs salgının önlenmesi amacıyla alınan önlemler ve yapılan uyarıların ardından, hafta sonları güzel havaları da fırsat bilen İzmirlilerin ziyaret ettiği sahiller ve caddeler boş kaldı.

6-Marmaris Sahili

Muğla’da, hava sıcaklığının 23 derece olduğu Marmaris’te yaşayanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalırken, cadde, sokak ve sahiller boş kaldı.

7-Kuleli Sahili

İstanbulluların balık tutmak için sıkça tercih ettiği yerlerden birisi olan Kuleli sahili, korona virüse karşı önlem almak amacıyla sahillerde balık tutmanın yasaklanmasıyla boş kaldı.

8-Yenikapı Sahili

Vatandaşların, büyük ölçüde "evde kal" uyarısına riayet ettiği görülürken, sahiller sessizliğe büründü.

9-Zonguldak Sahili

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına genel olarak uyan Zonguldaklılar, market ve eczanelerden ihtiyaçlarını temin ettikten sonra evlerine dönüyor. Şehirlerarası otobüs terminalindeki sakinlik dikkati çekiyor. Kent merkezi ile Kozlu ilçesindeki park ve bahçeler ile sahilde de kimsenin olmaması dikkati çekiyor.

10-Kocaeli Sahili

Yeni tip koronavirüs nedeniyle mesire-ören yerleri, piknik alanları ve sahillere girişe yasak getirilmesinin ardından Kocaeli'deki park ve sahiller boş kaldı. Hafta sonları kentin en kalabalık noktası olan ülkenin en büyük sahil parklarından İzmit ilçesindeki Sekapark, en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Vira Haber