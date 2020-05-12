ASELSAN Hedefleri Virüs Dinlemiyor

Şirketin finansal performansını değerlendiren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, sürdürülebilir büyüme sağlayacak ve bilançoyu olası kriz ve risklere karşı koruyacak her türlü önlemin alındığını, etkin tedarik gücü ve dışa bağımlılığın günden güne azalması ile birlikte olası tedarik kaynaklı sorunlardan minimum düzeyde etkilenildiğini belirtti. 2020 yılı ilk çeyreğinin ASELSAN açısından hasılat, büyüme ve kârlılık kalemlerinde hedeflerin gerçekleştiği bir çeyrek olduğunu, yılsonu beklentilerine ve takvimine uygun olarak tüm faaliyetlerin eksiksiz sürdürüldüğünü ifade etti.

Bu sürdürülebilirlik uygulamaları sonucunda COVID-19 tehdidine karşılık tüm yerleşkelerimizde olağanüstü güvenlik önlemleri alarak çalışanların takibi ve bilgilendirilmesini vakanın ortaya çıktığı ilk günden itibaren titizlikle aralıksız olarak sürdürmekteyiz.

ASELSAN’ın tüm faaliyetlerinin yalnızca ekonomik alanda değil, topluma katkı ve sosyal sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü “Ben değil, BİZ” anlayışıyla 83 milyonluk ailemize layık olabilmek için azimle çalışmaya devam edeceğimizi belirtmekten onur duyarız.

Ayrıca, bu küresel kriz sürecinin iş yapış modellerinden insan odaklı yaklaşımlara; tedarik süreçlerinden teknoloji yol haritalarına kadar şirketler için birçok fırsatı da içinde barındırdığına vurgu yapan GÖRGÜN, bu süreci doğru okuyan ve yöneten şirketlerin büyük kazanımlar elde edeceğini ifade etti.

Vira Haber