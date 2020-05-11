Çin'de Elektrikli Kargo Gemisinin Test Yolculuğu Yapıldı

Koronavirüsün izlerini aşmaya çalışan Çin’de, elektrikli kargo gemisinin test yolcuğu başarıyla gerçekleşti.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, Çin’de yapılan ve 1000 tonluk yük kapasitesine sahip olan elektrikli bir kargo gemisi, Jiangsu Eyaleti Changzhou şehri çevresindeki Yangtze Nehri’nde başarılı bir test yolculuğu yaptı.

Bir lityum aküsü ve bir süper kondansatörle beslenen gemi, 1.458 kW/saatlik bir pil gücüne sahip. Geminin tasarımına katkı sağlayan Ulusal Şebeke Jiangsu şubesine göre bu, toplam 40 adet elektrikli otomobilin pil gücüne eşdeğer.

Şubenin pazarlama şefi Li Yaohong, “Zhongtiandianyun 001” ismi verilen yük gemisinin, 2.5 saat boyunca şarj edildikten sonra 50 kilometre yol alabildiğini açıkladı.

Vira Haber