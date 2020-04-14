Bilim İnsanlarını Heyecanlandıran Keşif

"Livescience" internet siteside yer alan habere göre, Falkor keşif gemisiyle okyanus araştırmaları yapan deniz biyologları, Ningaloo Sahili açıklarındaki okyanus kanyonunda, 45 metre uzunluğunda bir "sifonofor"a rastladı.

"Zooid" adı verilen daha küçük canlıların birleşerek farklı organlarını meydana getirdiği ip şeklinde bir hayvan olan sifonofor, okyanus tabanına helezonik olarak yayılıyor.

YENİ KEŞİF EN UZUNU

Araştırmacılar, hayvan kategorisi içinde sınıflandırılan en uzun canlılar olan sifonorların bugüne dek bilinen örneklerinin en fazla 40 metreye ulaştığını, yeni keşfin bilinen en uzun sifonofor ve bilinen en uzun hayvan olduğunu belirtti.

ABD’li biyolog Rebecca Helm, Schmidt Enstitüsü uzmanları tarafından keşfedilen sifonoforun onlarca, belki de yüzlerce yıl geliştiğini dile getirdi.

İNSANLAR İÇİN ÖLÜMCÜL TEHDİT OLUŞTURUYOR

Newsweek’in haberine göre Helm, “Sayısız keşif gezisine çıktım ama daha önce hiç böyle bir şey görmedim” diyerek daha önce gördüğü en büyük sifonoforun en fazla 1 metre uzunluğunda olduğunu kaydetti. Binlerce küçük klondan oluşan yırtıcı sualtı kolonileri olan sifonofor, çeşitli deniz hayvanları ve balıkları avlıyor. Klonların bir kısmı kurbanı zehirlerken diğerleri onu yutuyor ve besini tüm koloniye yayıyor. Bazı sifonofor türleri insanlar için ölümcül tehdit oluşturuyor.

Vira Haber