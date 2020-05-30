Yolcu Gemileriyle İlgili Karar Açıklandı! İşte Detaylar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ndan, İMEAK Deniz Ticaret Odası’na gönderilen yazıda, Koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla denizcilik sektöründe alınan tedbirler ile sürecin başarılı bir şekilde yönetildiği belirtildi.

Gelinen son durumda salgının bulaşma hızının kontrol altına alınmasıyla normalleşme çalışmalarının başlatıldığı hatırlatılan yazıda, yolcu gemilerinin (gezinti-tenezzüh vb.) ileride belirlenecek bir tarihe kadar yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerine tekrar başlamasına karar verildiği bildirildi.

İSTANBUL’DA SU ÜRÜNLERİ AVCILIK FAALİYETLERİ İLE ÖZEL TEKNELER İÇİN UYGULANAN KISITLAMALAR DA KALKIYOR

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de, yaptığı olağanüstü toplantının ardından Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle 28 Mart tarihi itibarıyla geçici olarak durdurulan İstanbul Boğazı, Haliç, Marmara Denizi, Karadeniz’i kapsayan İstanbul İli kıyı-sahil şeridi ve iç sularda her türlü amatör ve sportif amaçlı su ürünleri avcılık faaliyetlerinden, İstanbul İl geneli kıyı şeritleri hariç fiilen denizde ve iç sularda (içme suyu havzaları hariç) tekne ile yapılan amatör avcılık faaliyetlerinde kurallara uymak kaydıyla 1 Haziran Pazartesi gününden itibaren kısıtlamanın kaldırılmasını kararlaştırdı.

Karar göre, tam boyu 5 metre ve altındaki tekneler en fazla 2 kişi, 5-10 metre arasındaki tekneler 3 kişi, 10 metre ve üzeri tekneler ise 5 kişi bulundurabilecek. Tekne içinde sosyal mesafe korunacak ve mutlak surette maske kullanılacak.

Yine 17 Nisan tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan özel tekneler için kısıtlama, belirlenen kurallara uymak kaydıyla 1 Haziran Pazartesi günü kaldırılacak.

Özel tekne ile tek kişi ile seyir yapılması esas olmakla birlikte; tekne büyüklüğüne göre içerisinde bulunacak kişilerin sosyal mesafeyi koruması, mutlak surette maske kullanılması ve teknede zorunlu bulundurulması gereken personelden başkası ile seyir yapılmaması kararlaştırıldı. Sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilen günlerde seyir yapılması yasak olacak.

Vira Haber