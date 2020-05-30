İmeak DTO Bodrum Şube Kaçak Charter’a Dur Diyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube'den Kaçak Charter açıklaması geldi.

Açıklama şu şekilde:

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube olarak, Covid-19 sürecinde Bodrum Yarımadası için çok önemli olan “KAÇAK CHARTER” ile de mücadele etmeye devam ediyoruz.

Oda olarak 2019 yılında da bir çok kaçak charter yapan ve resmiyette özel tekne olarak kayıtta bulunan tekneleri tespitini yapıp ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağladık. Gerek Muğla Valiliği gerek Bodrum Kaymakamlığı ile ortak hareket edip Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca koordineli ve planlı çalışmalarımızı yürüttük.

Geçtiğimiz sene tekne turu alınıp satılan sitelerde özel teknelerini pazarlayan kişilerin tespiti yapılarak ihbar hattı dahi oluşturulmuştur. İhbarlar alınmış Bodrum Vergi Dairemizce de gerekli cezai işlemler uygulanmıştır. Oda olarak kamu ve özel sektörde işbirliği yaparak Türk Denizciliğimizi serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesini her daim misyonumuz doğrultusunda, sektörümüze en çok zarar veren kaçak charter ile mücadele etmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızla neredeyse % 50’sinin önüne geçildi.

Şimdilerde normalleşmeye başladığımız bu dönemde deniz turizmi ön plana çıkmış durumda. Bir çok kişi tatilinin az kişi ve kaliteli hizmet alarak yapmak istiyor. Bu dönemde elbette ki fırsatçılar olacaktır.

Biz oda olarak belirtmek istiyoruz ki, ticaret yapmaya yetkisi resmi kayıtlarda olmayıp özel tekne kategorisinde bulunan teknelerden satın alacağınız vergide kaydı geçmeyen turların hem sağlık açısından hem de yaşayacaklarınız açısından güvenirliliği yok.

Bu yüzdendir ki bu dönemde bunlara çok dikkat etmeliyiz. Bu turu satan donatan veya kaptanlar bu riskleri göze almış olabilirler ama realde hijyenik ortamı sağlamadıkça ve bunun için tedbirli olmadıkça siz misafirlerimiz daha çok tehlike altında olacaksınız. Akdeniz’in en önemli sahil yerleşimlerinden biri olan ve üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada olan Bodrum kaçınılmaz ki mavi ile yeşilin buluştuğu tüm güzellikleri koylarında yaşatmakta.

Siz değerli misafirler şuna çok dikkat etmeli ki seçtiğimiz teknenin sigortalı olup olmadığı. Neden sigortalı tekne zaten ticari olduğu için tüm uyarıları dikkate almış ve gerekli prosedürleri yerine getirmiştir. Aynı zamanda tatile çıkacağımız ticari teknede TÜRSAB (Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği) ve İMEAK Deniz Ticaret Odası kaydı mutlaka aranmalı, hatta bununla ilgili bağlantı kurdukları acentede muhakkak tüm bilgilere dair yazılı belgeler istenmeli. Bunun yanı sıra da belirtmeliyiz ki kaçak charter yapan tüm tekne kaptanlarına en ağır cezalar uygulanması için tüm girişimlerimiz devam etmekte. Sadece Bodrum Yarımadamızın değil tüm dünyanın sorunu olan KAÇAK CHARTER’e tüm kamoyu önünde İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube olarak DUR diyoruz. Sizlerde huzurlu bir tatil istiyorsanız bağlantı kurduğunuz kişilere çok dikkat etmelisiniz.

01 Haziran 2020 Pazartesi günü itibari ile T.C. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığımızın yazısı ile Ticari yatlarımız ve ilkel yapılı ahşap yatlarımız faaliyetlerine yayınlanan tedbirler ile başlıyor. Türkiye’deki tüm ticari yatlar eş zamanlı olarak denetlenecek. Siz değerli kamoyumuzu ve deniz turizmi işi ile iştigal eden tüm üyelerimizi bu anlamda sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

ORHAN DİNÇ

İMEAK DTO BODRUM ŞUBE

YÖNETİM KURULU BAŞKANI