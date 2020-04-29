İzmit Körfezi'nde 17 Gemiye Ceza Kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Körfezi'ni gemi kirliliğinden arındırmak maksadıyla deniz kontrol uçağıyla yapılan havadan denetimler devam ediyor.

Deniz uçağıyla İzmit Körfezi'ni kirleten gemi ve sanayi kuruluşlarının yarattığı kirlilikler tespit ediliyor.

Hava muhalefetinin olmadığı zamanlarda İzmit Marina’da bulunan bölgeden kalkan uçak ile denetim yapılıyor.

“İZMİT KÖRFEZİ’NE YILDA 10 BİN GEMİ GİRİP ÇIKIYOR”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) Genel Müdürü Muhammet Saraç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İZAYDAŞ üzerinden körfezin tamamını denetlediği bir uçağı var, bizler de o uçakla denetlemeler yapıyoruz. Kocaeli sınırları içerisindeki bölgelerde düzenli denetlemeler yapılıyor.

Bunun yanı sıra zaman zaman da ihbara bağlı olarak da rastgele denetlemeler yapılıyor. Bu bölgede 35 civarında limanımız var.

Yılda 10 bin civarında gemi girip çıkıyor bu bölgeye. Bu hareketliliğin denizimize, körfezimize zarar vermemesi için bu denetimler yıllardır yapılıyor.” Dedi.

17 GEMİ İÇİN 17 MİLYON TL CİVARI CEZA KESİLDİ

Toplamda 17 milyon TL’den fazla ceza kesildiğini söyleyen Saraç, “Geçen yıl 13 gemi bu kurallara uymamış ve 13 milyon liradan fazla ceza yemiş. 2020 yılında bu zamana kadar da 4 gemiye 3 milyon 751 bin TL para cezası kesildi. Uçağımız sadece deniz kontrolü anlamında değil imar ile ilgili kontroller, hafriyat alanındaki kontroller, orman yangınlarının kontrolleri ve hatta bazı turistik amaçlarla da kullanılacak durumda" dedi.

Vira Haber