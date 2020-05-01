Balon Balığı Avcıları Hazır

Covid-19 salgını sebebiyle projenin ertelenmesi balıkçıları üzdü. 10 kooperatifin üye olduğu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Cengiz Balta, bir balıkçının günlük 150 kilo tutabileceğini belirterek avlanma ve koronavirüs salgını yüzünden balıkçıların çok zor durumda kaldıklarını söyledi.

GÜNLÜK 250 LİRA

Bölgede balıkçılık ile yaşamını sürdüren bin 200 ailenin olduğunu, dolaylı olarak 6 bin kişinin ekmek yediği bir sektör olduğunu vurgulayan Balta, “Bir balıkçı, çelik misinayla, balığın dişinin kesemeyeceği bir olta ile günde 150 kilo yakalar. 5 TL'den 250 TL alır" dedi. Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ise avlanmanın kıyılardaki türleri belli bir süre baskı altında tutabileceğini, popülasyonda belli bir azalma olabileceğini belirtti.

'KUYRUĞUNU GETİR 5 TL'Yİ GÖTÜR' PROJESİ

Akdeniz sahillerinde 2000'li yıllardan itibaren görülmeye başlayan ve 7 türü olan balon balığı için Tarım ve Orman Bakanlığı, ilginç bir proje için düğmeye basmış Ege ve Akdeniz sahillerini istila eden zehirli balon balığı ve aslan balığı için hazırlanan 'Kuyruğunu getir, 5 lira al' projesine start vermişti. Ancak daha sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında proje için durdurulma kararı alındı.

Vira Haber