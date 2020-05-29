Royal IHC Weeks Marine ile Mühendislik Desteği ve Ekipman Teslimatı Sözleşmesi İmzaladı

Royal IHC, 6.540m³lük bir "Emici-Hazneli Tarak Gemisi (Trailing Suction Hopper Dredger)" için Weeks Marine ile mühendislik desteği ve ekipman teslimatı sözleşmesi imzaladı. Sözleşme 2017 yılında teslim edilen MAGDALEN'in benzeşi olan R.B. WEEKS için yapıldı. Sözleşme, bileşenlerin tedariki ve inşaat sürecinde gereken çeşitli teknik hizmetlerin sağlanmasını da kapsıyor.

R.B. WEEKS adıyla denize açılacak olan gemi, Eastern Shipbuilding Group'un Florida'daki Allanton Tersanesi'nde inşa edilecek. Yeni Emici Hazneli Tarak Gemisi sahil iyileştirmeleri ve taraklama işleri için tasarlanmıştır ve oldukça otomatiktir.

IHC bir kez daha Weeks tarafından önemli bileşenlerin tedariki ve tasarımı için seçilmiş olmaktan onur duymaktadır. Yenilenen bu anlaşma, Weeks'in MAGDALEN'in inşası ve performansı hakkında dile getirdiği memnuniyeti doğrular ve IHC'nin birinci sınıf tarama gemi ve ekipmanlarının tasarımında kanıtlanmış sicilinin altını çizer. Bunun yanı sıra IHC heyecanlı ve zorlu ancak umut verici olan bu pazarda tercih ortağı olma konusunda oldukça kararlıdır.

Weeks Marine'in Teknik Müdürü Hans B. Blomberg "Royal IHC ile kardeş gemi inşaat projemizde tekrar çalışmaktan heyecan duyuyoruz. IHC'nin mühendislik ve donanım tedarik hizmetleri, piyasadaki en modern ve yenilikçi teknolojiyi kullanan birinci sınıf bir gemiye bir kez daha sahip olacağımızı garanti edecektir," şeklinde konuştu.

IHC Sipariş Gemi İnşaatı Müdürü Erdinç Açıkel de görüşünü şu şekilde açıklıyor: "Uzun süredir devam eden ve çok değerli bir müşterimiz olan Weeks'in güvenilir ortağı olarak IHC'yi tekrar seçmesinden gurur duyuyoruz. Bu ortaklık, ABD pazarındaki lider bir oyuncunun, mühendislik ve tarama çözümlerimizin performansına ve teknolojisine verdiği güvenin altını çizer."

MADGALEN da olduğu gibi R.B. WEEKS de tam ve yüksek verimli tarama tesisatı, tarama otomasyonu ve enstrümantasyon, itiş gücü ve ana elektrik sistemi de dahil olmak üzere IHC tarafından tasarlanmış ve üretilmiş ekipmanlarla donatılacak.

Gemi yine IHC'nin benzersiz dinamik konumlandırma ve izleme (DP/DT) sistemi ve eko pompa denetleyicileri ile donatılacak ve bu durum verimliliği artıracaktır.

IHC tüm bunlara ek olarak tersanede teslim edilen ekipmanların montajı sırasında denetim için kalifiye mühendislerinin yardımı ve tarak gemisinin hazırlanması ve devreye alınması sırasında destek de dahil olmak üzere bir dizi teknik hizmet de sağlayacaktır. R.B. WEEKS'in 2023 başlarında teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber