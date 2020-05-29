İmzalar Atıldı Sıra İnşada

Ülkemiz sınırları içerisinde vermiş olduğu Gemi Trafik Hizmetleri, Kurtarma/Yardım Hizmetleri, Seyir Yardımcıları Hizmetleri, Deniz Haberleşme Hizmetleri, Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri ile denizlerimizde seyir emniyetini arttıran ve deniz çevresi deniz trafiğinin olası kötü etkilerinden korunması sağlayan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilecek.

İki adet RAstar 3200W serisi, 32 metre boya ve 80 ton çekme gücüne sahip römorkör için 2020 Mayıs ayı başında yapılan ihale, UZMAR Tersanesi´nin oldu.

28 Mayıs 2020 Perşembe günü Beylerbeyi Üsküdar’da bulunan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ’nde yapılan imza töreni, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleşti.

UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı Sn. A.Noyan Altuğ ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Sn. Durmuş Ünüvar tarafından imzalanan anlaşma çerçevesinde iki adet römorkörün, bir yıl içerisinde teslim edilecek şekilde, önümüzdeki günlerde inşasına başlanacak.

İmza töreni sonrasında UZMAR Yönetim Kurulu Başkanı A.Noyan Altuğ; “Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim, KEGM’ne römorkörlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Bu projede yer almak bizim için onurdur. Beybabamız Kaptan Altay Altuğ’un dediği gibi “Denizden aldığımızı denize veriyoruz “ diye konuştu. KEGM’ne yapacağımız römorkörler Uzmar için prestij projesidir , YDO ruhundan başlayan Türk denizcilik kültürünü temsil ediyoruz .

YDO, Bizleri Yedirdi Doyurdu Okuttu Bizlere iş verdi aş verdi. Ulaştırma Bakanlığımız sayesinde bizler şimdi dünyada sayılı romorkör ve iştekneleri üreten şirketler arasındayız. Bu romorkörlerleri dünya standartlarında üreterek devletimize dünyadaki en kaliteli romorkörleri yapacağız . Biz UZMAR olarak yaklaşık 30 yıl önce ilk romorkörümüzü Hollanda’dan almıştık . Şimdi Hollanda dahil olmak üzere dünyanın her yerine en üst standartlarda romorkörler ihraç ediyoruz. Bu katmadeğeri şimdi gurur verici bu projede kullanacak olmaktan son derece mutluyuz. KEGM sadece romorkör almadı, her zaman hizmetinde olacak bir aile aldı.

Dünyada kendi sınıfında denizcilik, manevra ve eskort kabiliyeti en yüksek römorkörler olarak kabul gören, son teknolojiler ile donatılmış RAstar 3200W serisi römorkörlerin temel hizmetleri; gemi kurtarma hizmetleri, eskort hizmetleri, römorkaj hizmetleri, çekme ve itme hizmetleri, liman hizmetleri, yangın söndürme hizmetleri, hazırda bekleme (stand-by) hizmetleri olarak belirtilmekte. Her bir gemi, iki adet değişken pitchli ASD pervaneyi tahrik eden, iki adet deniz tipi dizel makine ile sevk edilecek.

Vira Haber