Aselsan Kârlı Büyümeye Devam Ediyor

ASELSAN’ın kârlılık göstergelerindeki pozitif ivme 2020 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdü. Şirketin brüt kârı, önceki yılın aynı dönemine göre %21 seviyesinde arttı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) da %17 oranında artış göstererek 1.816 Milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı %21,6 seviyesinde gerçekleşti.

Kuvvetli kârlılık ASELSAN’ın özkaynak büyümesini de beslemeye devam etti. Şirketin özkaynakları yılsonuna göre %20 büyüyerek 16 Milyar TL’nin üzerine çıktı. 2019 sonunda %53 seviyesinde olan özkaynakların aktife oranı ise dokuz aylık dönemin sonunda %56 seviyesine yükseldi.

Şirketin dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN:

“2020 yılının üçüncü çeyreğinde de koronavirüs salgınının etkileri tüm dünyada görülmeye devam edilmiştir. Bu dönemin ASELSAN açısından olumsuzlukların fırsata çevrildiği bir dönem olduğunu özellikle ifade etmek isterim. Artan iş hacmimiz ve önümüzdeki yıllarda büyümesini öngördüğümüz bakiye siparişlerimizi gözeterek yatırım harcamalarımıza hız kesmeden devam ettiğimiz bir dönemi geride bıraktık. Akyurt ve Gölbaşı yerleşkelerimiz ile Başkent Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tesisimizde üretim ve mühendislik faaliyetlerimizin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerek alt yapı, gerekse makine-teçhizat yatırımlarımızı devam ettirdik. Diğer taraftan, geride bıraktığımız dokuz aylık dönemde 1.100 yeni istihdam yaratarak üretim ve insan kaynağı gücümüzü daha da sağlamlaştırdık.”

746 MİLYON DOLARLIK YENİ SİPARİŞ

Sektörde sahip olduğu teknolojik liderlik misyonunu aynı zamanda yurt dışı pazarlara da taşıyan ASELSAN 2020 yılının dokuz ayında toplamda 746 Milyon Dolarlık yeni sipariş almayı başardı. Konu ile ilgili Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, “Yıllar itibarıyla ihracat yaptığımız ülke sayısında gözle görülür bir artış var. Yurt dışı pazarlardaki etkinliğimizi arttırma hedeflerimize uygun olarak bu dönemde Ukrayna’da pazarlama ve satış faaliyetlerine odaklanacak bir şirket kurduk. Böylece 12’si yurtdışında olmak üzere toplamda 28 iştirak ve şubemizle global bir savunma sanayi şirketine dönüşüm yolculuğumuzu sürdürdük. Yine bu dönemde Türk Eximbank’ın da desteğiyle Avrupa pazarı dâhil olmak üzere Kuzey Afrika, Güney Amerika ve Uzakdoğu’da büyük ölçekli anlaşmalar için altyapıları oluşturduk. Pandemi döneminde milli bir ürün olarak ürettiğimiz ventilatör cihazımızın Kazakistan’a 19 Milyon Dolar tutarında ihracatı gerçekleşti. Dünyanın pek çok ülkesinden talep gören bu ürünümüzün gelecekte çok daha büyük ihracat hacimlerine ulaşacağına inanıyorum.”

ASELSAN TEKNOFEST’TE YERİNİ ALDI

Şirketin sahip olduğu en önemli değerin insan kıymetleri olduğunu her defasında vurgulayan Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN “Şirketimizin sahip olduğu 45 yıllık tecrübe birikimini gelecek nesillere aktarabilmek amacıyla son iki yıldır olduğu gibi bu yıl da TEKNOFEST’e paydaş kuruluş olarak fiilen desteğimizi sağladık. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın ve üst düzey devlet yetkililerimizin katılım sağladığı TEKNOFEST 2020’de, gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda artan ilgilerine şahit olurken teknoloji alanında çalışmaya hevesli binlerce gencin ürettiği fikir ve projelerin hayata geçirebilecekleri önemli bir platformun parçası olmaktan mutluluk duyduk. ASELSAN bu tür organizasyonlarda milli teknoloji hamlesinin bayrak taşıyıcı şirketi olarak yer almayı sürdürecektir.”

EN ÇOK AR-GE PERSONELİ İSTİHDAM EDEN ŞİRKET

Turkishtime tarafından yapılan "Türkiye'nin Ar-Ge Harcamaları En Yüksek 250 Şirketi" araştırmasına göre, Ar-Ge proje sayısında açık ara birinciliğini sürdüren ASELSAN, 620 proje ile listede ilk sırada yer aldı. Ar-Ge çalışanları bakımından da ASELSAN en çok Ar-Ge personeli istihdam eden şirket konumunu korumaktadır. Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, “İçinde bulunduğumuz bu zorlu günlerde dâhi gerek Ar-Ge gerek diğer yatırım faaliyetlerimizi kesintisiz yürütüyoruz. ASELSAN’ın kârlı büyümesini hem Türk savunma sanayisine hem de sağlık, enerji, finans gibi savunma dışı alanlara aktarmaya devam ediyoruz. Şirketimizin misyonu tüm zorluklara rağmen her koşul altında üstün performans göstermeyi gerektirmektedir. Bunun bilinciyle hız kesmeden ve hedeflerimizden vazgeçmeden gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.”

Vira Haber