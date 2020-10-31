TAB Başkanı İnce'den İzmir Depremine İlişkin Mesaj

Türk Armatörler Birliği Başkanı Ahmet Bedri İnce, İzmir'de meydana gelen depremle ilgili yayımladığı açıklamasında, İzmir ve çevresinde yaşayanlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ahmet Bedri İnce'nin açıklaması şöyle:

"İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen ve birçok çevre ilden de hissedilen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmir ve çevresinde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, geride kalanlarına sabır ve yaralılara acil şifalar dilerim."

Vira Haber