UTİKAD Başkanı Eldener: “2020 Yılında Sektörün Tüm Paydaşları Atlas Lojistik Ödüllerini Hak Ediyor”

Bu yıl 11. kez düzenlenen ve geçtiğimiz hafta başvuruları başlayan Atlas Lojistik Ödülleri Yarışması ile ilgili açıklamalarda bulunan Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener şunları söyledi:

“Başlangıcından itibaren son derece objektif kriterlerle değerlendirmeleri yapılan ve sahiplerine ulaşan Atlas Lojistik Ödülleri’nin 11.’si için geçtiğimiz hafta başlayan başvuru süreci devam ediyor. Ancak öncelikle belirtmek istiyorum ki; halen yaşadığımız salgın döneminde de sahiplerine ulaşacak ödüllerimizin 2020 yılında tüm zorlukları aşarak faaliyetlerini sürdüren ve bu güç koşullarda hayatın devamını sağlayan lojistik sektörünün tüm paydaşları tarafından hak edildiğini düşünüyorum.”

Emre Eldener, sözlerine şöyle devam etti:

“Ancak daha önceki yıllarda da belirtiğimiz gibi Atlas Lojistik Ödülleri'ni kazanabilmek için öncelikle başvuru yapmak gerekiyor. Yarışmanın kategorilerinden biri olan online yarışmada aday belirleme süreci devam ediyor. Bu kategorinin özelliği sektörün doğrudan veya dolaylı olarak içinde olanlar kendilerini, yöneticilerini ve/veya şirketlerini internet üzerinden aday gösterebiliyorlar. Bu kategoride aday gösterme süreci sona erince oylama sürecinin başlayacağını hatırlatmak isterim. Diğer ana kategorimiz ise ödül sitesindeki formlar aracılığıyla gerçekleştirilen kurumsal yarışma dalımız. Bu kategoriye de tüm sektör paydaşlarımızın katılımını bekliyoruz”.

YARIŞMAYA KATILIM SÜRECİ

Kurumsal yarışma ile ilgili başvurular web sitesindeki başvuru formları aracılığıyla yapılıyor. Online yarışma kategorisi ise iki etaptan oluşuyor. İlk etapta adaylar online olarak gösteriliyor, ikinci etapta belirlenen adaylar dijital ortamda oylanıyor. İhracat firmalarına özel ‘Lojistiğe Katkı Ödülü’ aday gösterme işlemleri de yine ödül web sitesi üzerinden yapılıyor.

Lojistik Ödülleri 2020 kurumsal başvuru ve online oylama işlemlerinin tümü www.lojistikodulleri.com adresi üzerinden yapılmaktadır. Tüm başvuru işlemleri ücretsizdir.

Vira Haber