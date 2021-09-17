ASELSAN, minikleri okulsuz bırakmadı

24 Ocak 2020’de meydana gelen merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Malatya Doğanşehir ilçesi Kurucaova Mahallesi Anaokulu, ASELSAN’ın sosyal sorumluluk platformu ASİL tarafından yeniden inşa edildi.

Yardımseverlerin ASİL’e yaptığı bağışlarla tekrar hayat buldu

Okulun yeniden inşası için Malatya Valiliği, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri (ASİL) Yardımlaşma Derneği arasında protokol imzalanmıştı. ASELSAN Anaokulunun açılış töreni Malatya Valisi Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, “ASELSAN’ın büyük yürekli çalışanları Malatya’da böyle bir ihtiyacın olduğunu gördüler ve harekete geçtiler. Eğitim bir milletin geleceği için önem verilmesi gereken en önemli meselelerden birisi. Okul öncesinden başlayacak bu yavrularımız gelecekte ülkelerine hizmet edecekler” dedi.

“ Aklı ve yüreği güzel ASELSAN”

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Güçlü Türkiye’nin güçlü, yerli ve milli firması olan ASELSAN’a ve tüm çalışanlarına hayata, çocuklarımıza ve ülkemize kattıkları değerler için teşekkür ediyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklara yapılan her türlü yatırım, en büyük takdiri hak ediyor” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Geçen yıl yaşadığımız afette eğitim yuvalarımızın yıkılması yüreklerimizin yarası oldu. Aklı kadar insani yönü de çok güçlü olan ASELSAN, ‘Ben de varım. Yıkılan okullardan bir tanesini ASİL’le birlikte yapmak istiyorum’ dedi. Aklı ve yüreği güzel olan ASELSAN’ın bütün çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” diye konuştu.



“ ASELSAN her koşulda milletimizin yanında”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “ASELSAN olarak her koşulda milletimizin yanındayız. 24 Ocak 2020’de meydana gelen deprem sebebiyle hasar gören Malatya’nın Kurucaova köyündeki anaokulu bağışçılarımızın destekleri ile yeniden inşa edildi. Anaokulumuz minik öğrencilerin ikinci yuvası olmak için hazır. Dokuz bini aşan çalışanıyla milletimize mâl olmuş ASELSAN’ımızın insanımız, gençlerimiz ve çocuklarımız için yürüttüğü projeleri bulunuyor. Yeniden inşa ettiğimiz Malatya Doğanşehir Kurucaova ASELSAN Anaokulumuz hayırlı olsun” diye konuştu.

ASİL Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve ASELSAN Kurumsal Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş, “ASELSAN ve ASİL Derneği olarak bu çocuklarımızın fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerine ne kadar destek olursak o kadar mutluluk duyacağız” dedi.