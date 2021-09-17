Hidrobiyolog Artüz: Marmara Denizi'ndeki tür çeşitliliği 250'den 21'e indi

Marmara Denizi’ndeki kirlenmeyi RS FM’de değerlendiren Hidrobiyolog Levent Artüz “Balıklar olması gereken boyutlarda değil, karaciğerlerinde ve üreme ile ilgili kısımlarında deformasyon oluyor. Marmara Denizi’nin biyoçeşitlilik açısından en zengin olan bölgesinde geçtiğimiz senelerde 250 tür bulunurken, bu yıl 21’e indi” dedi.



RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına katılan Hidrobiyolog Levent Artüz, özellikle Marmara Denizi’nde geçtiğimiz yaz görülen müsilaj konusundaki gelişmeleri ve Marmara Denizi’nin durumuyla ilgili konuştu.

"Parçalanan müsilaj da başımıza bela olacak"

Artüz, müsilaj için hazırlanan eylem planının altının doldurulmadığına işaret ederek “Biz Marmara Denizi’nin kirleterek bugüne kadar geldik. Daha önce de söylemiştim, müsilaj organik bir materyal ve bakteriyolojik olarak parçalanacak. Ancak şu anda bunun için yeterli suda çözünmüş oksijen yok. Bu parçalanan kısımlar da başımıza bela olacak. Çünkü bunu parçalayan bakteriler balıklarda hastalığa neden oluyor” dedi.

"Durum her geçen gün kötüye gidiyor"

Durumun her geçen gün daha kötü olduğunu ifade eden Artüz “Balıklar olması gereken boyutlarda değil, karaciğerlerinde ve üreme ile ilgili kısımlarında deformasyon oluyor. Stoklarımız açısından çok tehlikeli bir pozisyona geliyor. Göç yolu üzerinde Marmara Denizi olan balıklar da, bu balıklarla beslenip Akdeniz’e taşıma ihtimali çok yüksek. Geriye olan göçte bunları tekrar Karadeniz’e taşıma ihtimalleri de yüksek” diye konuştu.

"Kuzey Ege büyük risk altında"

Marmara Denizi’ne derin deşarjın devam etmesi durumunda Karadeniz’in de aynı şekilde olacağının altını çizen Artüz, Kuzey Ege’nin de büyük risk altında olacağını belirtti. Artüz şu ifadeleri kullandı:



“Balıklar yoluyla geçen hastalıklar Cebelitarık’a kadar taşınabilir. Bunlar sınır aşırı. Biz Marmara Denizi’ni kirletmekle, bunu da aşırı hale getirmekle bu işi zaten uluslararası bir platforma taşıyoruz. Kalan canlılarda çok ciddi ölümleri gözlendi bu geçen sürede.

Geçen ve evvellki sene, bizim Marmara Denizi’nin biyoçeşitlilik açısından en zengin kabul ettiğimiz Çanakkale Boğazı’nın Marmara Denizi girişinde bir istasyonumuz vardı. Burada zamanla düşmüş olsa da 250 farklı canlı türüne rastlıyorduk. 2 hafta evvel kadar yapmış olduğumuz örneklemede, bunun 21’e düştüğünü gördük. Çok ciddi bir düşüş. Biz buna daha evvelki dönemlerde Sivriada civarında ve denizin 400 metre altında aynı vahim duruma rastlıyorduk.

Kasım-Aralık ayında yani müsilajla beraber, hatta müsilajı tetikleyen ve bunun boyutlarını belirleyen Ergene deşarjıyla birlikte bunu artık Batı Marmara’da da görmeye başladık. Batı Marmara’da da tür çeşitliliği ciddi şekilde erozyona uğradı.”

Vira Haber