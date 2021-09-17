Türk Armatörler Birliği yeni üyeleriyle daha da güçleniyor

Dizman, Savana ve Vento, Türk Armatörler Birliği'ne katıldı. Birlik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk Armatörler Birliği sektöründeki kapsayıcılığını artırmak ve yeni şirket üyelikleriyle daha geniş bir kitleye hitap edebilmek adına yeni üyelikleri teşvik ediyor. Bu kapsamda sektörün önemli ve kurumsal firmalarından olan Vento Denizcilik, Dizman Denizcilik ve Savana firmaları 07 Eylül 2021 tarihli ve 6 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Türk Armatörler Birliğine üye olarak kabul edilmişlerdir.

Söz konusu şirketlerimizi üyelikleri nedeniyle tebrik ediyoruz."

Vento Deniz İşletmeleri ve Tic. Ltd. Şti.

Gemi armatörlüğü, gemi işletmeciliği, brokerlik ve yeni gemi inşa danışmanlığı başta olmak üzere denizcilik sektörünün çeşitli alanlarında iddialı, farklı bakışı ve hedefleri olan bir denizcilik firmasıdır.

2012 yılında Seçkin YILMAZ ve Teoman M. AKYOL tarafından kurulan VENTO kurucularının bakış açısına göre; deniz sadece ticaret ve taşımacılığın yapıldığı bir yer değildir. Deniz, ticari fonksiyonlarından öte bir anlam ifade etmektedir. Deniz bir yaşam alanıdır, kendine özgü hayata bakış tarzı ve kültürü vardır.

Yaklaşık 20 yıllık bir birikim ve donanımla, sektöre gemi işletmeciliği, brokerlik ve gemi inşa danışmanlığı hizmetlerini ekleyerek günümüze gelmişlerdir.

Dizman Denizcilik ve Gemi San. Dış. Tic. Ltd. Şti.

Dizman Denizcilik ve Gemi Sanayi Dış Ticaret Ltd. Şti. 2005 yılında Sayın Burhan Dizman ve Sayın Tuncay Dizman tarafından kurulan özel bir limited şirkettir. Filolarında ki modern genel kargo gemilerinin tescilli sahibi, yöneticisi ve işletmecileridirler. Ayrıca kuru yük gemilerinin yönetimini de üstlenmektedirler.

Şirket, 2007 yılında MV Burhan Dizman 1, 2008 yılında MV Burhan Dizman 2 ve 2013 yılında MV Burhan Dizman 3 isimli gemileri inşa ettiler.

Yenilikçi ve güvenilir hizmetleriyle lojistik pazarının her zaman başrol oyuncularından biri olmuşlardır. Uzun yıllardır müşterilerine başarıyla hizmet vermektedirler. Birçok ulusal ve uluslararası şirket yıllar içinde yetkinliklerine ve verimliliklerine güvenmiştir.

Savana Global Limited

Sektöründe 8 yıldır İhracat liderliğini sürdüren Oba Makarna markalarının, pandemi sürecinde lojistikle ilgili yaşadığı darboğazı aşmak amacıyla 2021 yılında kurulan Savana Denizcilik Grubu, 2 adet 18.500 tonluk, 1 adet 8.500 tonluk ve 1 adet 5.000 tonluk MPP gemilerine ek olarak 10 bin adet konteyner ile modern bir filoya sahiptir.

Bunun yanı sıra charter gemileri bulunan şirketlerinde, büyüyen ve uygun maliyetli filosuyla küresel bir oyuncu haline gelmiştir. Gemileri, birçok endüstri için geniş bir yük yelpazesi taşıyan çeşitli rotalarda dünyanın her yerinde ticaret yapmayı hedeflemektedir. Kendi ürünlerini taşımada gösterdiği hassasiyet ve anlayış ile ilerleyen dönemde de birçok ihracatçı için hizmet verecektir.

Vira Haber