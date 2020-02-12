ASELSAN tarihi zirvesine ulaştı

2019 yılı, ASELSAN’ın kârlılık göstergelerindeki gelişimin cirodaki büyümeyi de aştığı bir yıl oldu. Faaliyet, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) geçen yıla göre %51 artış göstererek 2,9 Milyar TL’ye yükseldi. FAVÖK marjı şirketin yıl sonuna ilişkin paylaştığı öngörü olan %19-21 aralığının da üstüne çıkarak %21,9 olarak gerçekleşti. Şirketin net kârı da geçen yıla göre %45 artışla 3,4 Milyar TL seviyesine ulaştı.

Güçlü nakit pozisyonuyla rekor kırdı

2019 yılı boyunca sürdürülen etkin nakit ve alacak yönetimi sayesinde ASELSAN, yılı 1,3 Milyar TL net nakit pozisyonu ile kapattı. Şirketin yılsonu nakit mevcudu da tarihi bir rekor kırarak 3,5 Milyar TL seviyesinde gerçekleşti. ASELSAN, 2019 yılında ürün gamına yeni ürünler eklemeye ve bu çerçevede yeni siparişler almaya devam etti. 2019 yılında alınan sipariş tutarı 3 Milyar ABD Doları, bakiye siparişleri toplamı da 9,7 Milyar ABD Doları oldu.

“Ciro önümüzdeki yıllarda yüzde 40-50 aralığında artabilir”

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, şirketin 2019 yıl sonu finansal sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Son aylarında teslimatların ve tahsilatların yoğunlaştığı, genelinde de hem operasyonel hem de finansal anlamda başarılara imza attığımız bir yılı geride bıraktık. ASELSAN, hem yurt içinde hem de yurt dışında yaptığı çalışmaların sonucunu tarihi ciro ve kârlılık rakamlarına ulaşarak gösterdi. 2019 sonu itibariyle 13,5 Milyar TL seviyesine ulaşan özkaynaklarımız bilançomuzun %53’ünü oluşturarak güçlü mali yapımızın en temel göstergesi oldu. 2019, ASELSAN’ın ihracatının da zirveye ulaştığı bir yıl oldu. Uluslararası pazarlarda etkinliği artan ASELSAN, 11 adedi yurt dışında olmak üzere toplam 26 adet iştirak ve şubeleriyle global bir savunma sanayi şirketine dönüşüm yolculuğunda emin adımlarla ilerliyor. Ülkemiz ekonomisindeki büyüme trendinin 2020 yılında ivmelenerek süreceğine güveniyor; bu doğrultuda ASELSAN’ın cirosunun önümüzdeki yıl %40-50 aralığında artacağını öngörüyoruz. Gerek organizasyonel çalışmalarımızın gerekse verimlilik ile ilgili hayata geçirdiğimiz uygulamaların kârlılık üzerindeki olumlu etkisinin 2020 yılına net bir şekilde yansıyacağına inanıyor ve FAVÖK marjı beklentimizi %20-22 bandına yükseltiyoruz.”

“Savunma dışı alanlarda da millileşme çalışmaları sürüyor”

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını milli kaynaklarla karşılama ve global düzeyde güvenilir bir iş ortağı olma hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirten Görgün açıklamalarına şöyle devam etti: “ASELSAN, savunma alanıyla sınırlı kalmayıp; ulaşım, güvenlik, enerji ve sağlık gibi savunma dışı alanlarda da millileştirme çalışmalarını sürdürüyor. ASELSAN’ın geniş bir yelpazeye yayılan faaliyet alanındaki en etkili gücü, 45 yılda oluşturduğumuz yetkin insan kıymetlerimiz ve sayıları 5.000’i aşan tedarikçi firmalarımızdır. 2019 yılında birlikte çalıştığımız küçük büyük tüm alt yüklenicilerimize destek olmaya devam ettik, finansal olanaklarımızı ve Ar-Ge kapasitemizi tedarikçilerimizle paylaştık. 2020 yılında da paydaşlarımızın kesintisiz gayretleriyle yeni başarılara imza atacağımıza olan inancım tamdır.”

Vira Haber