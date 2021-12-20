ASELSAN Teknolojisi Atmosferin Sınırlarını Aştı

Türksat-5B uydusundaki Ku-Bant Almaç ve Ka-Bant Düşük Gürültülü Yükselteç (LNA) ekipmanları ASELSAN tarafından öz kaynaklı Ar-Ge projesi olarak geliştirildi. ASELSAN ürünü iki ekipmanın uydu üzerinde yerli ve milli olarak geliştirilen ve Türkiye’nin teknolojisini temsil eden ürünler olması ayrı bir anlam kazandırdı.

ASELSAN tarafından geliştirilen ekipmanlar üretilip tüm testlerden geçtikten sonra, Airbus Fransa Toulouse tesislerine gönderildi. Airbus tarafından ekipmanların uyduya entegrasyonları ve uydu seviyesi tüm testleri de başarıyla tamamlandı.

Eylül 2018’de başlayan proje kapsamında ekipmanlar taahhüt edilen zamanda teslim edildi. Projede kapsamında uzay sektöründe uzun yıllardır aktif bir şekilde yer alan uluslararası firmalarla yakın çalışma sayesinde, dokümanların uzay standartlarına uygun hazırlanması ve sınıflandırılması, Uzay Kalifiye Baskı Devre Kartlarının milli olarak üretilmesi, Uzay Kalifiye Üretim süreçlerinin doğrulanması ve birçok farklı kapsamlı yeni sürecin kalifikasyon süreçlerine dahil edilmesi gibi önemli tecrübe kazanımları sağlandı.

Bir Sonrakine de Hazır

TÜRKSAT6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi Projesi TÜBİTAK 1007 Programı esaslarına uygun şekilde yürütülüyor. ASELSAN, Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT-6A Projesinde Ku-Bant Görev Yükü ve X-Bant Uydu Haberleşme Görev Yüklerinin geliştirilmesinden sorumlu olarak görev yapıyor.

Proje kapsamında uydu uçuş modeli görev yükleri panelleri üzerine görev yüklerinin montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri tamamlanarak, TUSAŞ Tesislerine sevk edildi. TUSAŞ tesislerinde yapılacak Uçuş Modeli uydu seviyesi entegrasyon ve test faaliyetleri tamamlandıktan sonra, birçok ilki barındıran TÜRKSAT-6A uydusunun 2023 yılında fırlatılması ve 15 yıl sürecek görevine yörüngesinde başlaması hedefleniyor.

Vira Haber