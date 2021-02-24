Aselsan Tüm Zamanların En Yüksek Satış ve Kârlılığına Ulaştı

3 kıtada 12 ülkeye yayılan satış ve üretim ağıyla dünyanın en büyük 48. savunma sanayi şirketi olan ASELSAN, 2020 yılını da rekor sonuçlarla tamamladı. Şirketin konsolide net satışları geçen yıla göre %24 oranında artarak 16 Milyar TL seviyesini aştı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) %38 oranında yükselerek 4 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. FAVÖK marjı ise öngörülerin de üzerine çıkarak %24,4 ile şirket tarihinin en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ EŞİĞİ AŞILDI

ASELSAN, pandemi nedeniyle ülkeler arası hareketliliğin tümüyle durduğu 2020 yılında ihracattaki koşusuna kesintisiz devam etti. Şirket 2020 yılı içinde 6 yeni ülke ile toplam 446 Milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalayarak ülkemizin ihracat hacmine katkı sağladı. Yurtdışından yeni alınan siparişlerin katkısıyla yurtdışı bakiye siparişler 1 Milyar ABD doları eşiğini aşarak tarihi zirvesine ulaştı. Toplam bakiye siparişler de 9,5 Milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

ASELSAN PANDEMİDE DE DURMADI!

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN, 2020 yılsonu finansal sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Pandeminin olumsuz etkilerinin her alanda hissedildiği 2020 yılında ülkemiz için taşıdığımız sorumluluğun bilincinde olarak, “ASELSAN durmaz, duramaz!” dedik ve faaliyetlerimize bir gün olsun ara vermedik. Salgının ilk etkilerinin görülmeye başladığı andan itibaren ASELSAN içinde çok etkin bir karar mekanizmasını hayata geçirdik. Bir taraftan Devletimizin ihtiyaç ve beklentilerini gözetirken, diğer taraftan da çalışanlarımızın sağlığı için her türlü tedbiri eksiksiz bir şekilde almaya çalıştık. 2020 yılında ASELSAN 3,3 Milyar TL seviyesinde Ar-Ge harcaması yaparak Teknoloji ve Ar-Ge alanındaki faaliyetlerini artırarak devam ettirdi. ASELSAN’a ürün ve hizmet sağlayan 4 bini aşkın tedarikçimizin pandemiden olumsuz etkilenmemesi için finansal ve operasyonel tüm imkânlarımızı seferber ettik. 2020 sonunda ulaştığımız yüksek ciro ve kârlılık rakamlarımız bir aile olmanın bilinciyle uyguladığımız bu yönetim stratejilerimizin sonucudur.

GELİŞİMİ DEĞERLERİMİZLE BAŞARDIK

Pandeminin beraberinde getirdiği yeni koşullar dünya genelinde on yıllardır kanıksanmış ve kemikleşmiş olan iş yapış biçimlerini tümüyle yeniden şekillendirdi. Bu değişimin alışık olunmayan bir hızla gerçekleşmesi ise altyapı ve insan kaynağı itibariyle hazırlıksız olan şirketleri olumsuz etkiledi. ASELSAN uzun yıllardan beri değişime liderlik eden ve bu doğrultuda en değerli kıymeti olarak gördüğü nitelikli insan kaynağına yatırım yapan bir şirket. ASELSANIMIZIN insan kıymetleri Birliktelik, Mükemmellik, Gelişim, Yenilik ve Güven’den oluşan şirket değerlerimizin etrafında kenetlenerek 2020 yılının zorlu koşullarında gelişimimizin itici gücünü oluşturdu. ASELSAN ailemize 2020’de katılan yaklaşık 1.500 çalışanımızla bu değerler halkasını daha da kuvvetlendirdik ve yılı tüm zamanların en yüksek istihdam rakamıyla tamamladık.

ASELSAN’IN KÜRESEL AYAK İZİ HIZLA BÜYÜYOR

ASELSAN olarak 3 kıtada 12 ülkeye yayılan satış ve üretim ağımızla küresel çaptaki etkinliğimizi hızla büyütmeye devam ediyoruz. 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küresel Liderlik vizyonumuzun meyvelerini geçtiğimiz yıl itibariyle toplamaya başlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. 2020 yılı en yüksek ihracat tahsilatının yapıldığı, en fazla ihracat siparişinin alındığı ve ihracat yapılan ülke sayısının 70’e çıkarıldığı çok verimli bir yıl oldu. Yurtdışı müşterilerimizle olan süreçlerimizi bulundukları ülkede, tam zamanında ve etkin olarak çözüme kavuşturma stratejimizin parçası olarak geçtiğimiz yıl 3 ülkede şirket kurduk, ofis ve şube açtık. Bu atılımlarla yurtiçinde ve yurtdışındaki toplam iştirak ve şube sayımız 28 adede ulaştı.

TÜM EKOSİSTEMİ KAPSAYAN NAKİT YÖNETİMİ YAKLAŞIMI BENİMSENDİ

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN; 2020 yılında sadece ASELSAN ve iştiraklerinin değil, birlikte çalışılan 4 bini aşkın tedarikçinin de finansal ihtiyaçlarını önceleyen bir anlayışla çalıştıklarını ifade etti. Prof. Dr. GÖRGÜN; geçtiğimiz yıl iş ortaklarına 12 Milyar TL’yi aşkın ödeme yaparak pandeminin neden olduğu likidite baskısını ekosistemde asgari seviyeye indirdiklerini söyledi.

ASELSAN’ın toplam alımları içerisinde yurt içi firmaların payı 2020 yılında %73'e yükseldi. Verilen her 10 siparişten 9 adedi KOBİ niteliğindeki firmalara yönlendirildi. ASELSAN yılı rekor seviyede nakit tahsilatıyla tamamlarken yıl boyu devam ettirilen başarılı işletme sermayesi yönetimi sayesinde şirket yılı net nakit pozisyonu ile kapattı. Şirketin yılsonu nakit mevcudu 4 Milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

ÜLKEMİZİN HEDEFLERİ BİZİM HEDEFLERİMİZDİR

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN açıklamalarını aşağıdaki sözlerle noktaladı. “Savunma elektroniğinden sağlığa, haberleşme sistemlerinden finansal teknolojilere; enerji ve ulaşım sistemlerinden uzay teknolojilerine kadar faaliyette bulunduğumuz her alanda ürün ve hizmetlerimizin milletimize sağladığı faydaları gururla gözlemliyoruz. Pandemi koşullarının ağırlaştığı bir dönemde milletimizin hizmetine sunduğumuz solunum cihazımız bu ürünlerimizden bir tanesi oldu. ASELSAN, ortak çalıştığı konsorsiyum üyeleriyle birlikte çok kısa bir süre içerisinde 20.000 adedin üzerinde solunum cihazı üreterek Kovid-19 ile olan mücadelede sağlık camiamıza çok önemli bir destek sağladı. Solunum cihazlarımız Devletimizin koordinasyonunda dost ve kardeş ülkelerimizin de kullanımına sunuldu.

ASELSAN olarak hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda yüksek standartlı teknolojik ürün ve hizmetler üreterek ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmaktır. 45 yılı aşan deneyimi, yüksek mühendislik yeteneği ve finansal gücüyle ASELSAN bu hedefleri gerçekleştirmeye muktedirdir. Türk Milletinin göz bebeği ve bizlere emaneti olan ASELSAN’ı elde ettiği bu başarılı sonuçların çok daha ötesine taşımak için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza bize güvendikleri ve hep yanımızda oldukları için teşekkür eder, başarımızın artarak devam etmesini temenni ederim.”

Vira Haber