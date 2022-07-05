ASELSAN'dan 24,6 Milyon Dolarlık Sözleşme
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 24,6 milyon dolarlık savunma sistemleri ihracatını kapsayan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı.
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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, uluslararası bir müşteri ile savunma sistemleri ihracatıyla ilgili toplam bedeli 24 milyon 590 bin 800 dolar olan bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir." değerlendirmesi yapıldı.
Vira Haber
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Etiketler : ASELSAN, Savunma sanayi
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