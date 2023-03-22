ASELSAN'dan Su Altından Gelecek Tehditlere Karşı Yeni Avcı
Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, su altı savunma sistemlerindeki tecrübesiyle yeni bir otonom su altı aracı geliştiriyor.
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Türk savunma sanayisinin lider şirketlerinden ASELSAN, su altı savunma sistemlerindeki tecrübesiyle yeni bir otonom su altı aracı geliştiriyor. Su altı akustik ve sonar sistemleri, torpido ve torpido karşı tedbir sistemleri gibi çözümlerle önemli birikime ulaşan ASELSAN, bu kabiliyetleri su altındaki insansız sistemlerle buluşturan çözümler oluşturuyor.
Vira Haber
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