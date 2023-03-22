1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart "Dünya Su Günü" olarak ilan edildi. Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşayan çok sayıda insan, günümüzde hala ilkel sayılabilecek yöntemlerle su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Kentin Mathare gecekondu mahallesinde yaşayan Kenyalılar, çeşme veya nehirden bidonlara su doldurarak evlerine taşıyor.



Birleşmiş Milletler, 1993'te kabul ettiği kararla 22 Mart gününü Dünya Su Günü olarak ilan edilmiştir. Slovakya'nın Mala Lodina kasabasında bulunan Ruzin 1 Barajı Dünya Su Günü kapsamında görüntülendi. Barajın genel müdürü Miroslav Kontur incelemelerde bulundu.

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 22 Mart "Dünya Su Günü" olarak ilan edildi. Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaşayan çok sayıda insan, günümüzde hala ilkel sayılabilecek yöntemlerle su ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Kentin Mathare gecekondu mahallesinde yaşayan Kenyalılar, çeşme veya nehirden bidonlara su doldurarak evlerine taşıyor.

Vira Haber