TGDF Başkanı Şarman'dan Dünya Su Günü Hakkında Konuştu

"Devletler ve toplumların, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın 6'ncısı olan Temiz Su ve Sanitasyon hedeflerine ulaşmak için el ele vermesi gerekiyor. Önlem almakta gecikilirse su krizinin geri dönülmez hale gelecek"

"Dünya, su krizini aşmak üzere bir araya gelerek faaliyete geçmek için elindeki son fırsatları değerlendirmeli"

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Demir Şarman dünyada su krizi olduğuna dikkati çekerek, "Önlem almakta gecikilirse su krizinin geri dönülmez hale gelecek." ifadesini kullandı.

TGDF'den Dünya Su Günü dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, suyun önemi hakkında farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinliklere sahne olan 22 Mart Dünya Su Günü, 1993 yılından beri farklı temalarla düzenleniyor. Bu yıl ABD'nin New York şehrinde yapılacak Birleşmiş Milletler Su Konferansı ile aynı tarihe denk gelen Dünya Su Günü'nün bu seferki teması ise "Değişimi Hızlandırmak" oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Demir Şarman, "Dünya, su krizini aşmak üzere bir araya gelerek faaliyete geçmek için elindeki son fırsatları değerlendirmeli." ifadesini kullandı.

Şarman, devletlerin ve toplumların, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 6'ncısı olan Temiz Su ve Sanitasyon hedeflerine ulaşmak için el ele vermesi gerektiğini belirterek, önlem almakta gecikilirse su krizinin geri dönülmez hale geleceğini ifade etti.

"Suyun Sürdürülebilirliği raporumuz geçerliliğini koruyor"

Yılda 1,4 milyon kişinin yetersiz su ve sanitasyona bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini, dünyadaki her dört kişiden birinin güvenilir içme suyuna erişimi olmadığını vurgulayan Şarman, OECD verilerine göre küresel su talebinin 2050 yılına kadar yüzde 55 artacağına dikkati çekti.

Şarman, kuraklığın sadece çöl kuşağındaki ülkelerin değil sulak ve yeşil kuşakta bulunan ülkelerin de bir sorunu olduğuna dikkakti çekerek, TGDF'nin geçen yıl yayınladığı "Türk Gıda ve İçecek Sektöründe Su Riskleri ve Sürdürülebilirliği için Politika Önerileri" raporunun geçerliliğini koruduğunu ifade etti.

Türkiye'de su yönetiminin halen sürdürülebilir olmadığını belirten Şarman, su politikalarındaki uygulama boşluklarının doldurulması, su politikalarının sektörel politikalara entegre edilmesi ve paydaşlarla diyalog içerisinde kanıta dayalı politikaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Şarman, gıda ve içecek sektörünün tarladan sofraya tüm tedarik zincirlerine örnek olması gerektiğine dikkati çekerek, federasyon çatısı altındaki firmaların önemli bir kısmının su israfının azaltılması yönünde çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.



