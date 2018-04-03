ASELSAN'ın yeni başkanı Haluk Görgün

Aselsan tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan son açıklamaya göre Aselsan'ın üst yönetiminde bazı değişiklikler yapıldığı belirtildi. Bunula beraber Yönetim Kurulu Başkanlığına Haluk Görgün getirilirken Başkan Vekilliği'ne de Mustafa Murat Şeker'in seçildiği açıklandı.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2017 raporuna damga vuran Türk savunma şirketi Aselsan’da yönetim değişti. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün, Aselsan’ın Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Geçen yıl Aselsan’ın yönetim kurulu üyeliğine seçilen Görgün, 2014’ten bu yana GTÜ Rektörlüğü görevini yürütüyordu.

Görgün'den önce başkanlık görevinde İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Özkol bulunmaktaydı.

Şirket tarafından yapılan diğer açıklamada ise Aselsan'ın 2 Milyar Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 1 Milyar Türk Lirası çıkarılmış sermayesinin 210 Milyon Türk Lirası artırılarak 1,21 Milyar Türk Lirasına çıkarılma kararı alındığı belirtildi. Sermaye artırımı hakkı kullandırılmadan borsadan halka arz yönetimiyle yapılabileceği belirtildi.

HALUK GÖRGÜN KİMDİR?

Görgün 1973 yılında doğdu. Görgün, aynı zamanda Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyeliği, Startürk Yönetim Kurulu Üyeliği, Gebze Teknik Eğitim ve Araştırma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve Teknoloji Transfer Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de devam ettiriyor.

ABD’de eğitim aldı

Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Görgün, doktora eğitimini ise New York ABD’de Rensselaer Polytechnic Institute’da 2003 yılında tamamladı. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut’ta 2004- 2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunan Görgün, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ve Rektör Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

Vira Haber