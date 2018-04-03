ABD’den Ukrayna Deniz Kuvvetleri'ne iki devriye botu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Deniz Kuvvetlerinin, ABD hükümetinden "Islands" tipi iki devriye botunun alınmasına ilişkin sözleşme üzerinde çalışmaları tamamlamak üzere olduğu ve kurumlar arası koordinasyon sürecinin başlayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İgor Voronçenko, “Tekneleri ücretsiz alıyoruz, fakat onların nakliyesi, mürettebatın eğitimi ve beraberindeki diğer masraflar devletimiz tarafından karşılanacak. Bu, uygun ödeme karşılığında başka bir ülkeden yapılan bu tür yardımın ilk örneğidir, çünkü mevcut mevzuat çerçevesinde uygulanmasında belirli zorluklar vardı, ancak şu anda bir yol belirlendi ve Ukrayna ile Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri arasındaki mevcut anlaşma çerçevesinde hayata geçirilecek.” diye konuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın teklif edilen şartlarda devriye botlarını almaya hazır olduğu konusunda, ABD tarafının bilgilendirildiği vurgulandı.

Sözleşmenin imzalanmasından sonra, "Islands" tipi devriye teknelerinde görev alacak personelin eğitimi de dahil olmak üzere, teknelerin nakliye sürecinin başlayacağı bildirildi.

Vira Haber