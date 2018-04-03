Kerç köprüsünün altından ancak 33 metreden yüksek olmayan gemiler geçebilecek. Kırım’ı Rusya’yla bağlamak için inşa ettikleri Kerç köprüsü inşaatı nedeniyle Ukrayna’nın Mariupol limanına 144 geminin giriş yapamayacağı bildirildi.

Mariupol Limanı Müdürü Aleksandr Oleynik, “Artık Kerç-Yenikale kanalından Mariupol limanına daha önce çalıştığımız 144 gemi giremeyecek.” dedi.

Oleynik, Rusya’nın Kerç köprüsü kemerleri altından 33 metreden yüksek olan gemilerin geçemeyeceği açıklamasında bulunduğunu kaydetti.

Daha önce Rus işgalcilerin, işgal altındaki Kırım’da Kerç Boğazı’nda yasa dışı olarak inşa ettikleri köprünün korunması için Rusya Muhafız Teşkilatının askeri dalgıçlarını görevlendirmeyi planladığı bildirilmişti.

Vira Haber